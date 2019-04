En audio: Suspenden cuarto juego de la semifinal de la LSB



Foto: Calixto Llanes



Santa Clara.- Una tormenta local severa provocó filtraciones en el techo de la Sala Amistad de esta ciudad, e hizo suspender el cuarto compromiso de la semifinal de la Liga Superior de Baloncesto entre “Lobos” y Capitalinos, planificado para la tarde dominical.



El mismo se efectuará este lunes a las 3:00 pm en la propia instalación. De ser necesario un quinto y decisivo partido, pues los villaclareños dominan la serie 2-1, se realizaría el martes también con hora de comienzo 3 de la tarde.



Después de tres choques, queremos compartir algunas estadísticas y otras consideraciones de este play-off.



El veterano Andy Bofil, sigue demostrando que es la principal figura en la escuadra que dirige Carlos Valle. El “Lobo Mayor” suma 55 unidades, lo que le da una media de 18 tantos por cada partido. Entre tanto Osvaldo Pérez, sin ser de los más mediáticos archiva 52 rayas, además de ser clave en la captura de rebotes, muchos de ellos ofensivos.



Punto aparte merece Yoel Cubilla, quien ha mandado debajo de las tablas. El pivot naranja tiene 48 balones bajados, con varios tapones. Además de tener dos doble-doble, en solo tres compromisos, algo que no se ve en el baloncesto cubano.



Entre tanto por los citadinos, el defensa organizador Alejandro Álvarez ha disertado en la conducción y en la visión del juego. Lástimas que las estadísticas no son del todo serias, pues muchas de las espectaculares asistencias que le da a sus compañeros no son contempladas como tal.



En cuanto a la producción de puntos hay dos hombres que han sobresalido en la formación que dirige Reynaldo Tellez, Neysser Coutin y el refuerzo Mario Luis Troyano con 39 y 35 unidades, respectivamente.



Mientras los “Toros” de Artemisa y los “Halcones” de Santiago de Cuba, tendrán que batallar en un quinto choque para ver quien llega a la final, la manada de “Lobos” tratará de liquidar las acciones en el cuarto juego, porque aunque terminarán jugando en su guarida, los azules saben actuar en choques de alta tensión y con la serie igualada, cualquier cosa puede ocurrir.

Escuchen detalles en audio:

Del Autor