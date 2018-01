Suspenden transportación marítima entre Batabanó y Gerona

2018-01-25 22:39:19 / web@radiorebelde.icrt.cu

La transportación marítima entre Batabanó y Gerona quedará suspendida a partir de las 12 de la noche de este jueves, anunció la Empresa Prácticos de Cuba en una nota informativa.



A consecuencia de las condiciones hidrometeorológicas adversas en el Golfo de Batabanó, que afectan la seguridad para la navegación durante la travesía y el atraque en los puertos, se tomó esta decisión, que se mantendrá hasta tanto no mejoren las mismas, explica el documento.



Prácticos de Cuba se mantiene en contacto con el Instituto de Meteorología para informar el restablecimiento de este servicio a la población, señala el comunicado.



La Empresa VIAJERO comenzó a aplicar el procedimiento aprobado para estos casos y mantiene comunicación estrecha con los pasajeros anotados en las listas de espera y con reservaciones.



Cuando se restablezca la transportación serán atendidos de forma priorizada los pasajeros con reservaciones que no pudieron recibir el servicio durante los días de suspensión.



Quienes no deseen viajar tendrán derecho al reintegro total del valor del pasaje hasta 15 días posteriores al restablecimiento de los viajes.



(Agencia Cubana de Noticias)