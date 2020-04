Suspendida la 16ta edición del Festival Internacional de Cine de Gibara

Suspendida la 16ta edicin del Festival Internacional de Cine de Gibara

La presidencia del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), y el Comité Organizador del Festival Internacional de Cine de Gibara anuncian que, debido a la situación generada por la propagación de la COVID-19 a nivel mundial, queda suspendida la DECIMOSEXTA edición del Festival hasta 2021. “Con mucha tristeza, atendiendo a la situación que está viviendo el mundo y el país, debemos suspender esta edición del Festival. El momento coincide además con el cierre de la convocatoria y la imposibilidad de acometer el periodo más intenso de la organización logística del evento. Tendremos que esperar un año, pero va a ser un año en que trabajaremos mucho para hacer un Festival más fuerte, con más calidad y más seguro”, declaró Jorge Perugorría, presidente de FIC Gibara. Las obras recibidas hasta el 31 de marzo (cierre de convocatoria) y cuyos autores deseen mantener en concurso, serán admitidas en 2021, aunque no cumplan las nuevas bases que se darán a conocer a finales de año. De no estar interesados en participar, deberán comunicarse con el Comité Organizador a través del correo oficial del Festival (ficgibara@gmail.com). La convocatoria para la creación de la identidad musical de FIC Gibara extiende su plazo hasta el 31 de mayo de 2020. La obra ganadora formará parte de la campaña de 2021.



Pospuesto festival Habana Clásica Itinerante, debido a la Covid-19



Los organizadores del festival Habana Clásica itinerante anunciaron la posposición de la cita debido a la situación generada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. La inauguración estaba prevista para el 18 de abril, pero las medidas de aislamiento social dirigidas a contener la propagación de la enfermedad, hacen imposible la realización del encuentro. Habana clásica itinerante es dirigida por el pianista Marcos Madrigal y está concebida para compartir lo mejor del repertorio clásico, interpretado por talentosos instrumentistas. En esta ocasión, la cita festejará el aniversario 210 del natalicio del compositor y pianista polaco Frédéric Chopin, uno de los más geniales músicos de todos los tiempos. El festival es posible gracias al apoyo del Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas, el Instituto cubano de la Música, el Centro de Investigación y Desarrollo de la Música cubana y el Ministerio de Cultura de Cuba, entre otras instituciones.



Concierto de Alejandro Falcón, derroche de talento online



El joven pianista Alejandro Falcón protagonizó un memorable concierto en el que llevó su enorme talento frente al teclado, a través de internet y la televisión cubana, a los hogares de quienes hoy combaten desde el confinamiento doméstico la propagación de la pandemia de la COVID-19. Al término de la primera canción del recital, titulada Mamey y dedicada a Changó, la cual figura en su disco Mi monte espiritual, Falcón envió un mensaje de paz y amor a quienes lo veían y escuchaban en este momento tan difícil. Debemos quedarnos en nuestras casas, estar con la familia y sobre todo cuidar a los ancianos, a los niños y ser muy disciplinados, convidó el artista, quien se hizo acompañar de Rui López-Nussa en la batería y Sergio Rabeiro en el bajo, integrantes de su grupo Cubadentro. La presentación en vivo a través de Canal Clave, Radio Progreso, el canal Youtube Ministerio de Cultura y el enlace de 100 páginas de Facebook, continuó con el danzón Danzando entre puentes, Vals para Oshún y cerró con Vidas Cruzadas, tema musical de la telenovela homónima que transmitió la televisión cubana, a cargo de cuya banda sonora estuvo Falcón. Gracias a La Rueda Films, RTV Comercial y otros colaboradores, llegó la propuesta de estos talentosos artistas, como parte de la iniciativa de conciertos online #EstamosContigo #MusicosPorCuba, la cual continuará llevando lo mejor de la música cubana a los hogares del mundo para promover la responsabilidad de quedarse en casa como medida para detener el avance del nuevo coronavirus. Alejandro Falcón es uno de los más destacados pianistas y compositores cubanos de su generación, con una sólida carrera en la que ha incursionado principalmente en el género del jazz, desde el cual ha sobresalido en prestigiosos certámenes como el Concurso de Jóvenes Jazzistas JoJazz. El proyecto de conciertos online continúa hoy miércoles con la actuación del Premio Nacional de Música Pancho Amat y su Cabildo del Son; el jueves 9 de abril le corresponderá a Karamba y el viernes 10 al saxofonista Michel Herrera y su grupo.



Yaima Sáez ante un nuevo reto discográfico



La intérprete Yaima Sáez se alista para la preparación de lo que será su tercera producción discográfica, en la que, a la usanza de un “viaje a la semilla”, la hará transitar desde la canción contemporánea hacia temas y autores que señalaron el camino de lo que es un género identitario dentro de la cultura cubana. Convergencia, también para significar uno de los grandes temas de la canción de la Isla, es el título provisional de un trabajo que se encuentra en fase de repertorización. Los posibles doce temas ya han sido preelegidos por la intérprete y por quien será el productor del fonograma, el versátil César López, que esta vez, además de dominar su inseparable saxo, alternará su don de instrumentista con esa fascinante y poco explorada visión de cantante que sabe lucir cuando se trata de defender el filin, la canción trovadoresca y el bolero. En el propio rol de compositor e intérprete ya ha confirmado su presencia en este disco el líder de Havana D´Primera, Alexander Abreu. Voces como las de Haydée Milanés y Vania Borges, también han sido convidadas por Yaima Sáez a este disco que se prevé sea grabado a la manera tradicional de todos los músicos juntos, en aras de rescatar la frescura y espontaneidad que nace de la propia magia de la sala de grabación, y en la que los protagonistas definitivamente serán los sentimientos. Grande será cualquier propuesta que con mucho tiempo de antelación prepare esta inquieta y minuciosa intérprete, que en el escenario ha decidido temerle únicamente a la mediocridad.



Descemer Bueno pide el fin del bloqueo de EE. UU. contra Cuba



El reconocido músico Descemer Bueno publicó, en su cuenta oficial en Facebook, su deseo de que el Gobierno de Estados Unidos levante el bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene contra nuestro país, sobre todo, cuando el mundo vive una compleja situación ante el nuevo coronavirus. «Estados Unidos nos bloquea la entrada de ayudas a Cuba de lo más elemental que necesitamos, como máscaras y medicamentos, comida, ventiladores artificiales», denunció en su post el popular músico y compositor, a propósito de la actitud de las autoridades estadounidenses de impedir la entrada a la nación caribeña de una donación que hiciera Jack Ma, fundador de AliBaba, el gigante electrónico chino y de la fundación que lleva su nombre. Descemer Bueno les pide a los cubanos residentes en ese país que exijan el cese de la cruel política, pues la Mayor de las Antillas es una nación que ahora mismo está ayudando a otros países que también libran la batalla contra la covid-19. La publicación, que generó 3 186 comentarios en menos de 24 horas y se compartió alrededor de 850 veces, fue recibida por un sinnúmero de sus seguidores con satisfacción. Sin embargo, el cantautor fue diana de algunos comentarios ofensivos y ha sido tildado de tener «doble moral», de defender los intereses de sus «amigotes comunistas» y amenazado con que nadie irá a sus conciertos en ese país, el mismo que, no hace mucho, recibió una donación de Jack Ma. Ahora, menos que nunca, no es tiempo para agredir a los abanderados de causas justas, apretar con sanciones la soga a los países, limitar las ayudas humanitarias o andarse con egoísmos, sino de tender la mano a todo aquel que lo necesite, porque solo unidos se puede vencer en la lucha contra la nueva enfermedad. La humanidad reclama valentía, resistencia y ofrecer el corazón.



Andrea Bocelli cantará desde un vacío Duomo de Milán el Domingo de Pascua



El cantante de ópera italiano Andrea Bocelli, uno de los tenores más famosos del mundo, actuará el Domingo de Pascua desde un vacío Duomo de Milán en un concierto que será transmitido en vivo como símbolo de amor, esperanza y salud en medio de la pandemia del coronavirus. Bocelli solo estará acompañado por el organista de la catedral, Emanuele Vianelli, que tocará uno de los órganos más grandes del mundo e interpretará un repertorio de obras sacras, que incluye Sancta Maria de Mascagni. El concierto será transmitido por el canal de YouTube de Bocelli a las 1700 GMT del 12 de abril. “Me siento honrado y feliz de haber dicho ‘Sí’ a la invitación de la Ciudad y del Duomo de Milán. Creo en la fuerza de rezar juntos, creo en la Pascua cristiana, un símbolo universal de renacimiento que todos -sean creyentes o no- realmente necesitan en este momento”, dijo Bocelli. Italia, que permanece en cuarentena, ha sufrido la mayor cantidad de muertos por la COVID-19, con 16.523 fallecimientos y casi 133.000 casos hasta el lunes. Milán y la región cercana de Lombardía han sido las más afectadas por la pandemia. “Gracias a la música, transmitida en vivo, que reunirá a millones de manos unidas en todo el mundo, abrazaremos el corazón palpitante de esta Tierra herida”, agregó Bocelli. El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, dijo: “Este año, la Pascua será muy diferente para todos nosotros. Estoy seguro de que la extraordinaria voz de Bocelli será el abrazo que estamos extrañando estos días, un abrazo fuerte, especial, capaz de calentar el corazón de Milán, de Italia y del mundo”.



