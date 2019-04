Taekwondo cubano, superar la actuación de Toronto será un gran reto

Taekwondo cubano, superar la actuacin de Toronto ser un gran reto

Igualar o superar la actuación de los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá, en 2015, es la aspiración con la que concursarán los siete taekwandocas cubanos clasificados para la venidera cita continental, programada desde el 26 de julio en la ciudad peruana de Lima.



En diálogo con Radio Rebelde, el comisionado y presidente de la federación cubana, Iván Fernández, consideró como un gran reto lo que tienen por delante.



“Lo mínimo es igualar lo hecho en Toronto, que no es para nada despreciable, fueron tres medallas de oro, será un reto muy grande, no obstante, nosotros si tenemos la misión de superar todo lo que tengamos por delante en la arena internacional y así fue en Barranquilla cuando alcanzamos seis títulos”, comentó, el directivo al frente de este deporte desde 2017.



En la cita canadiense de hace cuatro años se coronaron campeones, Yania Aguirre (49), José Ángel Cobas (80) y Rafael Alba (+80), todos repiten en el seleccionado que asistirá a Perú, el cual completan, la experimentada Glenys Hernández (+67), y los debutantes Tamara Robles (57), Arlettys de la Caridad Acosta (67) y Rogelio López (68).



Antes de llegar a los Juegos Panamericanos, los clasificados cubanos, excepto Rogelio asistirán al Campeonato Mundial, del 15 al 19 de mayo próximos en la ciudad inglesa de Manchester, el cual les servirá de preparación para la competencia fundamental de la temporada.



“La clasificación de Rogelio para Lima resultó una sorpresa, siempre pensamos que íbamos a clasificar seis atletas para los Juegos, y la salida al mundial se presentó antes del torneo clasificatorio, esa es la razón por la que él no estará presente en la cita del orbe”, aclaró, Fernández.



En audio escuche íntegramente las declaraciones del comisionado nacional de taekwondo, Iván Fernández

