Taller de informática y comunicaciones para la sociedad cubana





El Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones, los Joven Club de Computación y la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) convocan a los programadores de equipos de cómputo del sector no estatal y a todas las entidades del Sistema Empresarial, Unidades presupuestadas e instituciones que tributan a la industria del Software, a participar en la II edición del Taller de Informática y Comunicaciones para la Sociedad (TICS 2018), que se desarrollará el 28 de junio, en el Palacio Central de Computación.



La Directora de Tecnologías de la Información y la Comunicación de dicho Grupo Empresarial, María Martha Hernández, aseguró que la cita propiciará el intercambio entreestudiantes, empresarios, académicos y Empresas que participan, en el proceso de Informatización de la Sociedad.



En la jornada matutina del evento habrá una conferencia del doctor y profesor de la Universidad de La Habana, Miguel Catri, sobre la utilización de la tecnología de Blockchain, herramienta que permite la transferencia de datos digitales con una codificación muy sofisticada y de una manera completamente segura. Sería como el libro de asientos de contabilidad de una empresa en donde se registran todas las entradas y salidas financieras.



Esta transferencia no requiere de un intermediario centralizado que identifique y certifique la información, sino que está distribuida en múltiples nodos independientes entre sí que la registran y la validan, la información no puede ser borrada, solo se podrán añadir nuevos registros.







La directora Jurídica del Ministerio de Comunicación Juana Vallín ofrecerá una conferencia sobre, la Propiedad Intelectual.



Al programa de intercambios de conocimientos y saberes se suman los representantes de CINESOFT, Empresa Informática y Medios Audiovisuales que se dedica a la realización multimedia, software y videojuegos con fines didácticos y de entretenimiento. Recursos digitales que apoyan al proceso educativo, gestión escolar y recreación sana.



Por su parte DESOFT, expondrá los resultados alcanzados en la nube computacional como parte de la seguridad y soberanía tecnológica en la producción de software y la prestación de servicios informáticos de elevado valor agregado.



Igualmente en la II Edición del Taller de Informática y Comunicaciones para la Sociedad (TICS 2018), los Joven Club de Computación y Electrónica mostrarán las experiencias alcanzadas en las alianzas con el sector de las TICS.



En la jornada vespertina tendrá lugar una Ronda de Negocios, entre las Empresas, las Entidades presupuestadas y los programadores de equipos de cómputo del sector no estatal.



Los interesados deberán efectuar su inscripción mediante el llenado del formulario disponible en el sitio Web: www.geicuba.cu y su posterior envío al correo tics2018@geic.cu



Puede obtener más información en la página en Facebook del evento, en las delGrupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones en Facebook, Twitter y Linkedin, a través de los teléfonos 7- 835-0667 y 7-835-0648, así como por el correo y sitio web antes mencionados.



Otros detalles en el siguiente video que resume de una forma muy gráfica qué es el blockchain:

