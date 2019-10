Te he pedido perdón, Benny (+VÍDEO)

Te he pedido perdn, Benny (+VDEO)





No quise, Benny querido y admirado Moré, sumarme en agosto pasado a la avalancha de merecidos homenajes que se te tributaron por tu centenario.



Siempre me pediste que te tratara de tú y no de usted cuando coincidíamos al doblar de mi casa, vivienda que ambos visitábamos cuando yo era solo una niña.



Hoy te pido perdón por no celebrar los 100 años en su momento, pero lo hago ahora porque eres eterno y lo sabes.



Durante este verano el ICAIC exhibió un valioso documental por capítulos, que Jorge Luis Sánchez realizó aprovechando su seria investigación sobre tu vida y obra, para llegar al largometraje “El Benny”. Recuerdo la Conferencia de prensa a la que asistí para la presentación del material. Me hice acompañar de mi sobrina Claudia Lugo, hoy avezada periodista, que entonces solo soñaba con serlo.



El ciclo “100 años de Benny Moré” pasó por el Multicine Infanta entre el 29 de agosto y el primero de septiembre, con gran afluencia de público.



Una anécdota: En un programa del mediodía animado por el inolvidable Germán Pinelli, se entregaban flores a los artistas participantes, y tú, tan masculino, casi hiciste un gesto de rechazo, pero Pinelli te atajó diciendo: “Llévalas a tu esposa”. Y contestaste: “Agarro las flores”.



Perdón Benny, me atrasé en mi reconocimiento, pero siempre serás mi bárbaro del ritmo.





Del Autor