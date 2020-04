Te Quiero, Pablo proyecto que une a Pablo Milanés con otros artistas por un mundo sin COVID-19

Te Quiero, Pablo proyecto que une a Pablo Milans con otros artistas por un mundo sin COVID-19

2020-04-07 12:22:24 / web@radiorebelde.icrt.cu





El Maestro Pablo Milanés se une a la cantante española Lucía González de la Peña y al cubano Cristian Alejandro en tiempos de la pandemia más contagiosa de este siglo para, con buena música, llenar de alegría esta prolongada espera en nuestras casas, devenido método efectivo para impedir la propagación de la COVID-19. Esta iniciativa nombrada "Te Quiero, Pablo" ha sido respaldada por el Instituto Latino de la Música. Un grupo de artistas ha seleccionado varias de las más bellas canciones de amor escritas por uno de los cantautores más trascendentales de IBEROAMÉRICA, PABLO MILANÉS, quien ha tenido a bien sumar su voz a las grabaciones que han hecho todos desde sus casas, en el proyecto liderado vocalmente por Lucía González de la Peña y Cristian Alejandro, pero en el que participan también otros músicos. La edición del video estuvo a cargo de Laura Rodríguez del Amo. La primera canción disponible es "Comienzo y Final de una Verde Mañana", la cual se estrenó este lunes, a las 8:00 a.m. (hora de Madrid).



Retrospectiva fotográfica festeja 157 años del Teatro Sauto



“El Sauto en casa, Visor de los 157” se titula la muestra fotográfica que en la red social Facebook visibiliza momentos de los más recientes espectáculos acogidos por el teatro neoclásico de esta ciudad, retrospectiva visual que festeja hoy un aniversario más del coliseo Monumento Nacional. Kalec Acosta, director de la institución, explicó que, tras cinco meses de actividades, ningún cierre de la escena puede ser absoluto, por eso celebrarán una jornada con la publicación de instantáneas tomadas función a función por el artista Ernesto Cruz. Cada jueves en la red social Facebook se compartirá contenido relacionado con unas 45 funciones, dinámica que comienza con los instantes de la gala de reapertura “Sauto, el alma de la ciudad”, ofrecida los días 12 y 13 de octubre de 2019. “Ser el fotógrafo oficial del Sauto representa en mi quehacer un nuevo e infinito horizonte dentro de la fotografía documental de espectáculos –aseveró Cruz-, saber que mi trabajo quedará en los archivos del teatro para la posteridad, me llena de plenitud”. En octubre último el teatro Sauto reabrió sus puertas para acercar propuestas culturales de alta calidad al público asistente, pero coherente a las medidas nacionales de enfrentamiento a la Covid-19, contiene temporalmente su programación, sin dejar de festejar sus 157 años con alternativas responsables y originales.



Libros frente a la crisis



Las muchas pandemias que ha sufrido el mundo no han podido cercenar el impulso creativo de la humanidad. Es más, han devenido fuente de inspiración para artistas y escritores. El nuevo coronavirus, con toda certeza, generará su propia literatura. Ahora mismo deben estar multiplicándose los gérmenes de cuentos, novelas, obras de teatro, ensayos que narren, que reflexionen, que expliquen, que interroguen sobre un sinnúmero de los desafíos del momento. Libros frente a la crisis. Ha pasado desde hace siglos. Boccaccio reunió en su célebre Decamerón las insólitas y divertidas historias que se narraban un grupo de personas que fueron al campo huyendo de la peste. Es una metáfora perfecta de la capacidad del ser humano para sobreponerse a las más difíciles circunstancias. Según varios portales informativos, algunos de los títulos más descargados y comercializados en esta emergencia sanitaria están ambientados en épocas de epidemias: La muerte en Venecia, de Thomas Mann; El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez; La peste, de Albert Camus, o Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. Es ello indicio del poder de la literatura. La gente sigue buscando respuesta en los libros. Al arte y a la literatura les corresponde dejar constancia de esta época. No será el único testimonio, ni siquiera el más fidedigno. Ahí están el periodismo y la historiografía para contar el relato más objetivo. Pero los libros narrarán la historia más hermosa. Serán símbolo de la esperanza.



Ráfagas virtuales de versos, melodías y amor



El arte es una suerte de sanación para el alma. Quien gusta de él, en cualquiera de sus expresiones, sabe a ciencia cierta que es un remanso para el espíritu. Esa certidumbre es la que habita entre varios jóvenes artistas, miembros de la filial holguinera de la AHS, quienes por estos días de angustia y aislamiento mundial no lo han pensado dos veces para regalar sus creaciones vía internet. Versos de esperanza, acordes trovadorescos y hasta un poco de música electrónica se han instaurado en el ciberespacio desde la Casa de Iberoamérica, en Holguín, para llevar un mensaje de amor a los enfermos de Covid-19, a sus familiares y a todos los que permanecen recluidos en casa con la zozobra de vivir en un mundo más convulso de lo habitual. Al poeta Norge Labrada, jefe de la sección de Literatura de la AHS, le duele que su primer libro publicado, “Poses”, que sería presentado durante la Feria del Libro, no haya podido llegar hasta el público por causa del nuevo coronavirus. Sin embargo, afirma que su pequeño volumen “sabrá esperar el momento adecuado” y mientras tanto se reconforta con compartir sus versos a través de Internet, porque está convencido que la poesía también cura. Para el músico y actor Laynier Verdecia, que atesora hermosos temas como Flores para la vida, El planeta de los locos y Hay una luz, es muy acertado que la AHS tenga esta iniciativa y se encadene con otras instituciones culturales de Holguín para compartir sus obras a través de las redes sociales. Similar opinión tiene el trovador Manuel Alejandro Sánchez, quien a través de su guitarra expresa las inquietudes sociales y espirituales que lo aguijonean. La misma fe tiene Ernesto Angulo en el arte que se hace hoy desde Holguín bajo condiciones excepcionales. El Jefe de Grupo Gestor de Proyectos de la Casa de Iberoamérica, que ha fungido como el presentador de los conciertos online realizados desde el 21 de marzo en Holguín, afirma que “es de enorme placer poder transmitir emociones, sentimientos en estos momentos. Es un gesto humanista para todos aquellos que han contraído el virus”. El DJ Alexei, director del proyecto Sector Electronik, también se ha unido a la iniciativa y dice sentirse muy bien aportando su grano de arena en tiempos de coronavirus. Por suerte, son muchos ya los artistas holguineros que han incursionado en el ciberespacio para extender su mano amiga, pero lo mejor es que no pretenden dejar de lanzar sus ráfagas virtuales de versos, melodías y amor.



Los cinco sentidos convoca a peña virtual



La tertulia Los cinco sentidos se realiza el segundo jueves de cada mes a las 4 pm en el Patio de los poetas del Centro Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado (Cidvi), dirigida por la escritora Yamilet Calcines, quien creó este espacio de literatura y arte eróticos, como tributo a su hermana, la escritora Yazmina Calcines, narradora que ha sido fuente de inspiración de muchos bardos y por quien el Grupo Ala Décima, en su concurso anual de igual nombre, a partir de su convocatoria del 2012, entrega el Premio Yazmina Calcines de décima erótica. En cumplimiento de las medidas orientadas por el Ministerio de Cultura ante la COVID-19, al igual que todos los espacios artísticos y literarios, Los cinco sentidos está pospuesta, pero su conductora ha tenido la feliz iniciativa de invitar, para el segundo jueves de abril, día 9, una sesión virtual de esa tertulia que, según expresa en su mensaje, estará presente con una convocatoria especial ANTI-COVID19 que será promovido por todas las vías posibles de las redes sociales. Con el lema “Seamos una voz, un poema, por la vida”, se ha convocado a poetas, trovadores, cantautores y artistas en general a través de la poesía, la música y la actuación a hacerse presentes por todas las vías posibles con un mensaje de amor, paz, solidaridad y gratitud. Para cualquier consulta, comunicarse por email con YAMILET por telimay.libelula@nauta.cu



Internet imita sus obras de arte favoritas



Un perro que posa como la odalisca de Ingres; un hombre que muere en su bañera como el Marat de Jacques-Louis David; una mujer que parece la viva imagen de Frida Kahlo en uno de sus autorretratos. Si la imitación es la forma más sincera de adulación, estos artistas (si aún vivieran) deberían sentirse profundamente halagados. El Getty Museum de Los Ángeles ha lanzado una convocatoria para activar la imaginación de su público y los resultados no dejan lugar a la decepción (aunque, en realidad, la idea surgió de una cuanta anónima holandesa, @tussenkunstenquarantaine, de cuya iniciativa se hizo eco primero el Rijksmuseum de Ámsterdam). La propuesta es de lo más sencilla: coge tres objetos que tengas a mano en tu casa, colócalos frente a tu cámara de fotos y recrea tu obra de arte favorita. La respuesta ha sido abrumadora. Miles de personas, desde Irán hasta Rusia, han mandado ya sus imágenes mencionando el canal de Instagram del museo, así como el de la iniciativa holandesa. Y no solo se recrean pinturas con personajes: hay naturalezas muertas, dibujos de animales y hasta pinturas cubistas.







Un concurso para ganar desde casa



Lo ha divulgado la Dirección Provincial de Cultura de Mayabeque, pero esto de estar aislados también nos une de algún modo: nada de convocatorias locales, con la única frontera en la puerta del hogar, pues se podrá participar desde “todos los rincones del planeta”. Según las bases dadas a conocer por los organizadores, se concursará en todas las manifestaciones artísticas, recogidas en videos de hasta tres minutos de duración grabados en casa: en Música, por Solista, interpretación de instrumentos, dúos, tríos, cuartetos o conjunto familiar. En Artes dramáticas, por Declamación, dramatización, imitación o chistes; en Artes plásticas, Presentación en cualquier superficie o material y se se filmará el desarrollo de la obra en los minutos determinados; en Danza: Individual, pareja o conjunto familiar, aunque se recomienda casino o danzón. Y en Literatura: Lectura por el usuario de una obra de su autoría relacionada con la cuarentena. Además, se evaluarán otras iniciativas artísticas propuestas por los usuarios a este concurso de talentos que cierra su plazo de admisión el próximo 14 de abril. Cada concursante podrá enviar la cantidad de videos que desee y los compartirá con los siguientes perfiles de Facebook: Carlos René Escobar Díaz y Santos Fernández. La selección de ganadores se realizará por diferentes categorías: niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.



Lady Gaga, Paul McCartney, Elton John y Maluma, unidos en un especial evento



Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud han anunciado para el 18 de abril “One World: Together at Home”, un especial de dos horas en medio de la pandemia de coronavirus que se transmitirá simultáneamente en todo el mundo en ABC, CBS y NBC (entre muchas otras plataformas sociales), y será presentado por los anfitriones del primetime de esos tres canales: Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon y Stephen Colbert. Entre las redes y plataformas que transmiten el especial, además de ABC, CBS y NBC, figuran las señales de ViacomCBS, Telefe en Argentina, iHeart Media y Bell Media, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Amazon Prime Video, y Apple Music, entre otros. El armado del especial contó con la participación de LADY GAGA, quien estuvo presente en una conferencia de prensa de la OMS el lunes por la mañana para anunciar que ha ayudado a recaudar USD 35 millones en los últimos siete días para la organización. “One World: Together at Home” contará con las actuaciones de Paul McCartney, Elton john, Billie Eilish y Finneas, Lizzo, Stevie Wonder, John Legend, Chris Martin, Eddie Vedder, Kacey Musgraves, J Balvin, Keith Urban, Alanis Morissette, Lang Lang, Andrea Bocelli, Joe Armstrong, Burna Boy y Maluma. Celebrar a los trabajadores de la salud en la primera línea de la pandemia será un componente crucial del especial, dijo Hugh Evans, cofundador / CEO de Global Citizen. A través de la música, el entretenimiento y el impacto, el programa en vivo celebrará a quienes arriesgan su propia salud para salvaguardar la de los demás. “La Organización Mundial de la Salud está comprometida a derrotar la pandemia de coronavirus con medidas científicas y de salud pública, y apoyar a los trabajadores de la salud que están en la primera línea de la respuesta", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, en una declaración. “Puede que tengamos que estar físicamente separados por un tiempo, pero aún podemos unirnos virtualmente para disfrutar de buena música. El concierto “One World: Together at Home” representa una poderosa muestra de solidaridad contra una amenaza común". La iniciativa fue creada en apoyo del Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 de la OMS que brindas equipas a los trabajadores de atención médica de primera línea en todo el mundo, con máscaras, batas y otros elementos esenciales, y a organizaciones benéficas locales que brindan alimentos, refugio y atención médica. a los que más lo necesitan.



(Haciendo Radio)