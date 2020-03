Teatristas cubanos celebrarán el Día Mundial del Teatro desde sus trincheras individuales de creación (+Videos)

Teatristas cubanos celebrarn el Da Mundial del Teatro desde sus trincheras individuales de creacin (+Videos)

2020-03-24 10:25:35 / web@radiorebelde.icrt.cu





El Día Mundial del Teatro fue instituido en el año 1961 por el Instituto Internacional del Teatro, con el fin de promover esta manifestación de las artes escénicas y lo que esta significa para el desarrollo de la cultura universal. Desde la instauración de esta celebración, en Cuba se realizan múltiples eventos, puestas en escena, festejos y otros encuentros organizados. A pesar de los contratiempos derivados de la repercusión internacional de la pandemia de la Covid-19, debido a la cual en nuestro país han sido postergadas las actividades culturales que generen la concentración de público, los teatristas cubanos celebrarán su día, el venidero 27 de marzo, desde las trincheras individuales de la creación, la mayoría de ellos desde sus respectivas viviendas. Esta festividad fue concebida como llamada de atención para que gobiernos, políticos e instituciones vean el valor de las artes escénicas para la sociedad y para el crecimiento económico. Entre los acontecimientos más importantes para encomiar esta fecha se encuentra el mensaje internacional difundido ese día a todo el orbe por una personalidad relevante, quien a solicitud del ITI, da a conocer sus criterios sobre la cultura y el teatro, en tanto felicita a los creadores por su labor en este sector tan enraizado en el gusto popular. Este año, el compromiso de redactar estas palabras recayó en el reconocido dramaturgo Shahid Nadeem, de Pakistán.



Fallece cantautora chilena Patricia Carmona



La cantautora chilena y destacada activista de derechos humanos, Patricia Carmona Lanfranco, falleció en Santiago de Chile producto de un severo cáncer. Sicóloga de profesión, miembro en sus inicios del grupo Chamal, además de funcionaria del Servicio Nacional de Menores, la artista dejó una estela de magia, consecuencia y solidaridad con las causas de los pueblos latinoamericanos. Igualmente, era conocida entre el mundo de la cultura junto al también cantautor Francisco Villa, con quien compartió escenarios de Chile y el extranjero. Organizaciones chilenas manifestaron su pesar por la pérdida de la artista y militante social.



Descemer Bueno dedica tema a brigadas médicas cubanas



El cantante y compositor Descemer Bueno estrenó hoy en plataformas digitales la canción “En todas partes”, dedicada a las brigadas médicas cubanas que apoyan a otros países en el enfrentamiento al nuevo coronavirus. “A los médicos cubanos que salvan vidas donde más se necesita, que me hacen sentir tan orgulloso, dedico este tema; gracias por ir a dar una mano en Italia y otros países duramente afectados por la Covid-19”, señala el cantautor. Colaboradores de la salud laboran en la región de Lombardía, en Italia, Jamaica, Venezuela, Nicaragua, Surinam y Granada, para apoyar el enfrentamiento de la pandemia que afecta a 164 países. Bueno trabaja en un nuevo álbum que estará disponible bajo licencia del sello Sony Music Latin, e incluirá colaboraciones con los españoles Iglesias, Luz Casal y Vanesa Martín, y los cubanos Gente de Zona y Jacob Forever.







Woody Allen publica por sorpresa sus memorias



El director y actor de cine Woody Allen ha cambiado de editorial y ha publicado sus memorias 'A propósito de nada' con Arcade Publishing después de que Hachette, con quien tenía el contrato previamente, decidiese no publicarlas por las presiones de sus empleados, de la familia Farrow y por las acusaciones de presunto abuso sexual a su hija Dylan que pesan sobre la figura del cineasta. Estaba previsto que el libro de Woody Allen se publicara el 7 de abril en Estados Unidos, pero tan solo cuatro días después de haberlo anunciado, Hachette dio marcha atrás y canceló la publicación por la presión de Farrow y de sus propios empleados, especialmente después de que un grupo de más de 70 personas amenazara con marcharse. Las memorias, que están dedicadas a su mujer Soon-Yi Previn, quien fuera la hija adoptiva de su exesposa Mia Farrow, abordan la infancia del director en la ciudad de Nueva York, su historia de amor con la actriz Diane Keaton y también las acusaciones de abuso sexual a su entonces hija de siete años, Dylan Farrow. Para la nueva editorial, el libro es una aproximación "cándida y personal" de la vida de Woody Allen, desde su niñez en Brooklyn pasando por su "aclamada" carrera cinematográfica y sus incursiones en el teatro, la televisión o la comedia de 'stand-up', así como sus relaciones familiares y de amistad.



Lamentan muerte de Santiago García, maestro del teatro en Colombia



Muchas voces lamentan en Colombia el fallecimiento de Santiago García, considerado un maestro del teatro en este país y defensor de los más vulnerables. El reconocido dramaturgo, quien murió a los 91 años de edad en Bogotá, se desempeñó como director de teatro, actor y pintor. En el año 2012 la Unesco lo nombró Embajador mundial del Teatro, y el año pasado recibió la medalla de Mérito cultural que otorga el Ministerio de Cultura. Igualmente mereció reconocimientos por su destacada labor en el mundo escénico, tanto dentro de la cultura colombiana, como fuera del país. Fue pionero del teatro colombiano, destacando el ejercicio del arte compromiso, sus obras describieron el país, sus dramas y resistencia.



Robert De Niro pide a la gente que se quede en casa con famosa frase de una película en la que participa



Robert De Niro utilizó una famosa frase de la película Conociendo a los Fockers, en la que le advertía al novio de su hija que lo estaría vigilando, para pedirle a la gente que no salga de su casa en momentos de aislamiento social por la pandemia de coronavirus. “Te estoy mirando”, dice De Niro mirando a cámara en un video publicado el fin de semana en la cuenta oficial del gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo. El mensaje del actor ya fue reproducido más de un millón de veces. “Todos tenemos que quedarnos en casa”, pide el protagonista de El irlandés, de 76 años, a todos los neoyorquinos. “Necesitamos detener la propagación de este virus, y solo podemos hacerlo juntos. No solo para protegernos a nosotros mismos, sino también para proteger a los demás y a todas las personas mayores que amas". Los actores y vecinos de Nueva York, Danny DeVito y Ben Stiller, también se sumaron a la iniciativa online y grabaron videos alentando a las personas a autoaislarse para ayudar a prevenir la propagación de la Covid-19. El gobernador Andrew Cuomo informó este lunes que 157 personas han muerto en el estado. La Ciudad de Nueva York, principal foco infeccioso del país, registró 5700 nuevos casos de coronavirus y el total superó los 20000 contagios. La iniciativa forma parte de un plan llamado Nueva York en pausa que obliga al 75 % de la fuerza trabajadora a hacer sus funciones desde casa e impone multas para las empresas que no cumplan con esta estricta medida, que se suma al cierre de escuelas y universidades públicas, teatros y cines, bares y restaurantes.



Muere la actriz Lucia Bosé a los 89 años



La actriz, musa del neorrealismo italiano y español, ex esposa de torero Luis Miguel Dominguín y madre de una saga de artistas, murió en Segovia a causa de una neumonía, una enfermedad recurrente en ella y en algunos miembros de su familia. Su primogénito, Miguel Bosé, también ha confirmado la noticia en sus redes sociales con una fotografía de su madre. “Queridos amigos ... os comunico que mi madre Lucía Bosé acaba de fallecer. Ya está en el mejor de los sitios”, escribía el cantante en su perfil de Instagram. Bosé saltó a la fama cuando ganó, en 1947 y con apenas 16 años, el concurso de Miss Italia. A partir de ahí, y apenas cinco años después, centró su carrera en la actuación, participando en medio centenar de películas de directores como Luis Buñuel, Jean Cocteau o Federico Fellini. Entre otras, actuó en Muerte de un ciclista y El satiricón. Su carrera tuvo su máximo auge desde los años cincuenta hasta principios de los noventa, aunque quiso participar en algún proyecto hasta bien entrada en la década de los 2000. A sus 89 años, Lucía Bosé gozaba de una gran vitalidad y una discreta pero intensa vida social. Siempre rodeada de jóvenes artistas fue para muchos de ellos su musa.



Alejandro Sanz lanza 'El mundo fuera', una canción improvisada desde el encierro



“El mundo fuera” es el título de la nueva canción de Alejandro Sanz, una pieza improvisada y creada desde el encierro al que se encuentra sometido el artista por la crisis del coronavirus, y que este sábado ha sido lanzada al mundo a través de sus redes sociales. “El mundo fuera” nació en los momentos posteriores al "concierto para todos" que Alejandro Sanz ofreció la pasada semana a través de YouTube y que han visto ya casi 5.000.000 de personas en todo el mundo, y como una manera de tratar de dar ánimos ante una situación de tanto miedo e incertidumbre. "Una canción creada desde el encierro, en casa, una improvisación viajando en nota de voz hasta mi pianista, unas instrucciones de armonía y un sentimiento común; una canción creada de una manera muy orgánica, con el corazón pelado con un fin único: estoy aquí con vosotros y el mundo fuera", señala el propio Alejandro Sanz.







(Haciendo Radio)