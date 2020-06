🎧 Teatro de Lorca: los símbolos asociados a la muerte

🎧 Teatro de Lorca: los smbolos asociados a la muerte





La Premio Nacional de Enseñanza Artística 2016, la actriz cubana Corina Mestre Vilaboy, calificó de poético y mágico el teatro de Federico García Lorca, nacido el 5 de junio de 1898 en Fuente Vaqueros, en el occidente de la Vega de Granada, en la comunidad autónoma de Andalucía.



Asesinado el 18 de agosto de 1936 por los fascistas sublevados un mes antes contra la República, Federico García Lorca es considerado una de las figuras cimeras del teatro español del siglo XX, junto a Ramón María del Valle-Inclán y a Antonio Buero Vallejo.



Corina Mestre destacó que el teatro del extraordinario poeta, dramaturgo y prosista granadino, célebre en el universo hispanoamericano, se extiende más allá de la conocida trinidad de la sangre, del cuchillo y de la rosa.



La destacada actriz cubana recordó que las comedias de Federico García Lorca tienen muchísimos personajes, lo cual complicaría en extremo la puesta por la cantidad de actores en escena, algo que no todos los países se pueden permitir.



Corina Mestre Vilaboy recordó las giras por Cuba con la obra Bodas de sangre, “que no es una comedia –dijo— pero que requirió 41 actores, algo que se pudo hacer por la realidad de la Revolución, pero que en otras partes resultaría muy difícil”.



La también Vicepresidenta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), remarcó que cada obra de Federico García Lorca fue un hijo suyo, de una visceralidad tremenda, con las sensaciones a flor de piel, donde estaba –afirmó—hasta el olor del azahar granadino.



La reconocida Maestra de Juventudes 2017 por la Asociación Hermanos Saíz, auguró en el futuro posibles lecturas polisémicas del teatro lorquiano, aunque aseveró que el tiempo jamás lo desfasará porque siempre existirán los conflictos recreados en sus farsas, comedias, dramas y tragedias.



Corina Mestre Vilaboy reiteró que la trascendencia de ese trabajo del poeta, dramaturgo y prosista español nacido hace exactamente 122 años en Fuente Vaqueros, en Granada, se origina en la permanente conexión con la tierra y con las realidades muchas veces duras de las que el ser humano no se puede desentender.

