Tempo Cubano tendrá una entrega especial dedicada al Día de los Padres 2020-06-19 07:46:59





Con una entrega especial dedicada al Día de los Padres llegará hoy el séptimo programa Tempo Cubano, en una edición que, como cada viernes, acercará al público a lo mejor de la discografía de la EGREM. Como regalo en tan significativa fecha será presentado el CD Felicidades papá: Homenaje a Alberto Vera, junto con el making of del disco. A las dos de la tarde arrancará la cita, esta vez con el reconocido músico cubano Orlando Valle “Maraca” como primer invitado; luego, el disco Qué boleros, donde prevalece el rescate de registros antológicos; y el programa cerrará al ritmo de la conga santiaguera con la presentación de un disco doble de Ricardo Leyva y Sur Caribe titulado Regálate el amor.



Ser padre, una coproducción de Edesio Alejandro



Luego de una semana de éxitos en la arena cinematográfica, el destacado músico cubano Edesio Alejandro anuncia el estreno de su nueva canción: Ser Padre, una pieza de amor filial para celebrar su día. Para esta balada pop el artista contó con la colaboración de su hijo Cristian Alejandro, quien además canta el tema con Esequiel Villa, coautor de la pieza junto a Oscander Rodríguez, mientras en la mezcla y masterización estuvo las manos de Michel Pro. En el nuevo sencillo, previsto a estrenarse hoy en Spotify, los creadores optaron por un arreglo solo de voces, piano y teclados, asumido por el también compositor e instrumentista Edesio, para enfocar la atención en el texto.



Dialogan sobre la literatura de ciencia ficción y sus exponentes en Premio Celestino de Cuento



El panel online “Los hombres del centenario”, un homenaje a Isaac Asimov, Ray Bradbury y Charles Bukowski, tres importantes exponentes de la literatura de ciencia ficción, se desarrolla por estos días como parte del Vigésimo Primer Premio Celestino de Cuento, certamen nacional organizado por Ediciones La Luz y la AHS en las plataformas digitales hasta hoy viernes desde la ciudad de Holguín. Esta edición está dedicada precisamente a estos reconocidos escritores, coincidiendo con el centenario de sus nacimientos. Debates y reflexiones sobresalen en estos paneles online sobre la literatura escrita desde la visión de la distópico y sus múltiples asociaciones con la cotidianidad, temas que rozan la memoria, la pérdida, la muerte, lo tecnológico, el terror, la fantasía y la condición humana.



Raza, canto de Alexander Abreu por la igualdad desde Cuba



El cantante e instrumentista cubano Alexander Abreu, junto a su agrupación Habana D’ Primera, han convertido en música el clamor por la equidad y el cese de la discriminación racial con su nuevo tema titulado Raza. En la red social Facebook, Abreu anunció el estreno, próximamente, del single. Cientos de reacciones registra la publicación de la letra de esta nueva entrega, devenida canto de esperanza por el fin de la segregación racial y que saldrá a la luz junto al grupo Osaín Del Monte, con producción de Páfata Music, fotografía de Gabriel Dávalos y diseño de Raúl Muñoz.



Fundación Gabo estrena filme basado en obra de García Márquez



La Fundación Gabo estrenó La peste del insomnio, un cortometraje de 15 minutos dirigido por el productor venezolano Leonardo Aranguibel, el cual busca evocar la esperanza en medio de la actual crisis sanitaria, basada en una de las obras más reconocidas de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. En este proyecto, disponible en la página de la fundación, estuvieron más de Treinta actores y actrices de Siete países de Latinoamérica, entre ellos, Dolores Heredia, Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Alice Braga, Andrés Parra, entre otros. Los actores leen fragmentos de la obra de García Márquez, recordando el momento cuando Macondo vivió un episodio similar en la novela del también ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982.



Francia celebrará su tradicional Fiesta de la Música



Autoridades de Francia convocaron a sus ciudadanos a la responsabilidad para hacer posible la tradicional celebración de la Fiesta de la Música, prevista a celebrarse el 21 de junio bajo restricciones sanitarias. El Ministerio de Cultura del país ha afirmado que este año debe celebrar un arte popular que ha ayudado a un gran número de ciudadanos a atravesar más serenamente el confinamiento. Además, la edición esta vez estará dedicada a los profesionales de la salud, los héroes de la actual lucha contra la pandemia. Ya que las medidas de distanciamiento social continúan siendo de estricto cumplimiento, los sitios para los conciertos serán limitados y no deberá haber concentraciones físicas no autorizadas, explicó el sitio web de la Fiesta de la Música.



Anne Carson, autora canadiense, gana el Premio Princesa de Asturias de las Letras



Agencias de prensa españolas aseguran que Autobiografia de Rojo (editado en el país europeo en 2016) ha llevado a su autora, la poeta canadiense Anne Carson, a recibir el Premio Princesa de Asturias de Letras, fallado ayer en Oviedo. Este ejemplar es, justamente, un largo poema en prosa y también una novela, una recreación de la tradición clásica y, a la vez, un relato realista sobre el mundo contemporáneo, una historia épica y un cuento de emociones íntimas y vidas pequeñas... Una cosa y su contraria a la vez. La autora canadiense entreteje sus historias, por lo general, a partir de la investigación académica en universidades como la de Mcgill en Montreal o Princeton y en áreas como la literatura comparada, la filología clásica, la historia o el arte... La mayoría de sus libros pertenecen al ámbito de la investigación y no están traducidos al español.



Los Latin Grammy mantienen su ceremonia para noviembre, pese a la pandemia



La Academia Latina de la Grabación, responsable de los Latin Grammy, anunció su decisión de mantener este año los planes de realizar su ceremonia de entrega de esos premios pese a las medidas de aislamiento social requeridas por las autoridades para contener la pandemia del coronavirus. "Estamos trabajando diligentemente a través de nuestro proceso de premiación para celebrar la 21 Entrega Anual del Latin Grammy este noviembre. Esperamos comunicar más detalles prontamente", informó la organización en un comunicado.