Temporada ciclónica: el primer aviso ya está dado (+Audio)

2018-06-01





Este primero de junio comienza oficialmente la temporada ciclónica del presente 2018, con la particularidad en muchos años de que la precede la inusual experiencia de la tormenta subtropical Alberto, que ya empezó a ponernos a prueba desde los finales de un singular y lluvioso mes de mayo; trata el espacio "Palabra con Filo", de Haciendo Radio.



Precisamente en estos días recientes, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministro, Miguel Díaz-Canel, llamaba la atención en unas declaraciones que hizo pública la Televisión Cubana sobre lo variable de nuestro clima, característica que se va agudizando progresivamente como resultado del calentamiento global y sus consecuencias.



A este elemento objetivo tendríamos que sumarle cierta dosis de imprevisión que lamentablemente todavía a veces nos puede afectar a la hora de prepararnos frente a los ciclos naturales de nuestro archipiélago.



A veces pareciera que solo cuando llueve a cántaros nos acordamos de la limpieza de zanjas o cañerías, del mantenimiento a los drenajes pluviales y sistemas de alcantarillado, y en algunos casos, ni siquiera así.



Y como advierten los especialistas, no solo son peligrosos los organismos tropicales en esta temporada ciclónica que hoy inicia. Debe comenzar a preocuparnos y ocuparnos más las tormentas locales severas propias del verano, junto con las granizadas imprevistas y sus daños, los inesperados tornados y cualquier otro fenómeno que pueda complicar la situación de un sistema de embalses ahora copado en muchos territorios, y en general un subsuelo bastante saturado por las intensas lluvias.



Limpiar los tragantes, zanjas y canales, hacer la poda correcta de los árboles —sin destruirlos, claro—, revisar las cubiertas de los techos, el estado de los postes del tendido eléctrico y recoger los escombros que existan en la vía pública y patios…



Yo diría que casi cualquier cubana o cubano sabe estas cosas, pero sería muy bueno que no nos sucediera como nos ha pasado a veces, que todavía pueden sorprendernos las lluvias del verano sin todas las medidas adoptadas para evitar las inundaciones más usuales.



La tormenta subtropical Alberto ha sido el primer aviso, y debemos interpretarlo con responsabilidad, y actuar en consecuencia hasta el próximo mes de noviembre, sin confiarnos.



No importa si son muchos o pocos los huracanes —y ojalá no sea ninguno—, las precauciones siempre hay que tomarlas. En fin, no dejemos para el ciclón lo que podemos hacer mucho antes de que nos alarmen y movilicen las lluvias y los vientos.



(Haciendo Radio)