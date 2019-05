Tensa aún más Estados Unidos las relaciones comerciales con China

Tensa an ms Estados Unidos las relaciones comerciales con China

La tensión comercial entre Estados Unidos y China aumentó este viernes, con la entrada en vigor del aumento de un diez a un 25 por ciento de los aranceles del presidente, Donald Trump, a productos del país asiático por un valor de 200 mil millones de dólares.



La Agencia estadounidense de Protección de Fronteras impuso las nuevas tarifas del 25 por ciento a los cargamentos afectados que se dirigían a la nación norteña y salían del territorio chino después de la una de la mañana de hoy.



En cambio, la tasa original del diez por ciento se mantuvo para los bienes correspondientes a las más de cinco mil 700 categorías de productos afectados que salieron de los puertos y aeropuertos chinos antes de la medianoche.



El Gobierno de China lamentó profundamente este viernes la decisión de Estados Unidos y advirtió que de que tomará las medidas necesarias, sin ofrecer más detalles.





Robert Lighthizer, representante de Comercio de Estados Unidos custodia al viceprimer ministro chino, Liu He

junto al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin.





La tensión entre la primera y la segunda economías del Mundo escala mientras el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, y el representante de Comercio, Robert Lighthizer, mantienen desde ayer negociaciones en Washington con el viceprimer ministro chino, Liu He, para intentar poner fin a la disputa.



Como esos impuestos no afectan a las mercancías que salieron de China antes del viernes y esos envíos tardan alrededor de tres semanas en cruzar el Océano Pacifico, da más tiempo a los negociadores de ambos países más tiempo para alcanzar un acuerdo antes de que los importadores estadounidenses tengan que abonar los nuevos aranceles.



Pero un reporte de la firma Moody’s Investors Service previno que el incremento de los aranceles a los productos y servicios del gigante asiático aumenta el riesgo de una ruptura total en las pláticas comerciales.







Sin embargo, Trump aseguró este viernes que las conversaciones transcurren de manera muy cordial, y se vanaglorió de que el incremento de los gravámenes a la mercadería china por un valor de 200 mil millones de dólares traerá “MUCHA MÁS riqueza” a Estados Unidos.



En sus valoraciones de este viernes por la red social Twitter, Trump sugirió que el dinero de los nuevos aranceles permitirá a su gobierno comprar más productos a los agricultores estadounidenses y enviarlos a países pobres y hambrientos.



Pero los productores de soja y la industria estadounidense ya criticaron los nuevos aranceles y demandaron a Trump que cierre rápidamente la guerra comercial con China.





Por ejemplo, el presidente del Consejo de la Industria Química de Estados Unidos, Cal Dooley, consideró que los riesgos de seguir usando a los aranceles como táctica de negociación con China simplemente son demasiado altos y no es claro que tengan algún beneficio potencial para Washington.



A su vez, el presidente de la asociación de productores de soya, Davie Stephens, recordó que China es el principal cliente de esa oleaginosa y temen represalias que extiendan las penurias que los agricultores estadounidenses vienen sintiendo desde el año pasado por la guerra comercial.



Stephens subrayó que los precios de la soya en Estados Unidos están deprimidos y se necesita que la nación asiática reabra su mercado a las exportaciones del país norteño en cuestión de semanas, no de meses, y antes de que empiece la cosecha de 2019 en setiembre.



Entre tanto, un estudio realizado por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York y las universidades de Columbia y Princeton sostiene que el peso de los aranceles sobre productos chinos recaerá sobre los consumidores y empresas estadounidenses que compran artículos importados.



