Tensa calma en Francia vísperas de nuevas manifestaciones de protestas

2018-12-07 13:30:48 / web@radiorebelde.icrt.cu



Foto: elle.mx

Francia vive una jornada de tensa calma, vísperas de nuevas protestas de los “chalecos amarillos”, convertidos en un amplio movimiento contra Emmanuel Macron y en el mayor desafío de su presidencia.



Mientras desde el propio gobierno de Macron y el resto de las fuerzas políticas, sindicales y empresariales francesas no cesan los llamados a la calma, las imágenes de decenas de estudiantes de rodillas y con las manos en alto, detenidos tras disturbios, causaban hoy revuelo en el país.





Foto: eluniversal



Críticos con las reformas educativas de Macron, los estudiantes se han sumado a la ola de descontento que recorre Francia y bloquean desde comienzo de la semana un centenar de centros de educación.



En un instituto de Mantes-la-Jolie, un suburbio al oeste de París, 151 personas fueron arrestadas frente al centro, después de que los manifestantes, incluyendo varios encapuchados, se enfrentaran con la policía y quemaran dos automóviles.





Foto: elperiodico

Las imágenes de los estudiantes arrodillados tras su detención circularon rápidamente por las redes, al punto de que el presidente del Partido Socialista, Olivier Faure, consideró que nada justifica esa humillación contra los jóvenes.



Faure llamó a no atizar el fuego en un país al rojo vivo por la crisis desatada hace tres semanas por el movimiento de los "chalecos amarillos". El ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, admitió por su parte que las imágenes son impactantes, pidió poner las cosas en su contexto y anunció que se investigará la detención masiva de estudiantes.





Lo cierto es que el clima social y político que se respira en Francia es extremadamente tenso, con mucho temor e incertidumbre en torno a lo que pudiera ocurrir mañana, cuarto sábado consecutivo de movilización nacional de los “chalecos amarillos”.



El gobierno ha previsto un dispositivo excepcional de seguridad, para evitar que se repitan las escenas de violencia de la semana pasada en París, que dieron la vuelta al mundo, con coches incendiados, escaparates destrozados y lanzamiento de piedras y adoquines.







Muchos de los "chalecos amarillos", llamados así por las prendas fluorescentes de seguridad que llevan puestas, se manifiestan sin violencia, pero desde el gobierno se asegura que algunos se han radicalizado y sobre todo miembros de grupos de extrema derecha y extrema izquierda irrumpieron en las protestas y se enfrentan a la policía.



Un total de 89 mil policías estarán movilizados en todo el territorio nacional, de los cuales ocho mil en París, donde la Torre Eiffel y decenas de tiendas de los Campos Elíseos cerrarán el sábado por precaución, al igual que los principales museos, incluido el Louvre.







Además, por primera vez en más de una década, se desplegarán en la capital vehículos blindados de la gendarmería. Este viernes políticos y autoridades reiteraron sus llamamientos a la calma, pidiendo a los manifestantes que eviten la violencia.



Sin embargo, el presidente, Enmanuel Macron, ha optado por el silencio y no se pronunciará sobre la crisis hasta el próximo lunes, para no echar leña al fuego, antes de las manifestaciones del sábado, según declaró el máximo responsable de la Asamblea Nacional, Richard Ferrand.







Las protestas comenzaron el 17 de noviembre en oposición al aumento de los impuestos a los combustibles, y aunque el gobierno de Macron decidió eliminar esa medida para satisfacer a los manifestantes, el movimiento de los “chalecos amarillos” refleja un malestar más profundo por el aumento del costo de la vida.



Procedentes en su mayoría de la Francia rural y de los pueblos pequeños, los “chalecos amarillos” denunciaron que Macron no entiende las preocupaciones de quienes protestan, lo acusan de favorecer a los ricos con sus políticas y algunos piden incluso que dimita.



(Noticiero Nacional de Radio)