Las tensiones diplomáticas entre el Reino Unido y Rusia escalaron este viernes, después de que el secretario del Exterior británico, Boris Johnson, acusó al presidente, Vladimir Putin, de haber ordenado el ataque con un agente neurotóxico contra un exespía ruso en la ciudad inglesa de Salisbury.



La primera ministra, Theresa May, había dicho que era... “altamente probable”... que el Kremlin sea responsable del envenenamiento de Serguei Skripal y su hija Yulia, pero Johnson fue más allá hoy al atribuir la responsabilidad directamente a Putin.



Además, Johnson acompañó su acusación, con una descripción del suceso que busca sobredimensionar la situación y que está centrando la nueva campaña antirrusa en los medios occidentales, que el Kremlin ordenó el uso de un agente neurotóxico en las calles del Reino Unido, en las calles de Europa, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.



Incluso, Johnson consideró el envenenamiento de los Skripal como una manifestación suplementaria del comportamiento peligroso de Putin, pues el mandatario ruso apoya las atrocidades perpetradas en Siria por el presidente, Bachar al Asad en Siria.



En Moscú, el vocero de Putin, Dmitry Peskov, afirmó que la declaración de Johnson constituye una violación escandalosa e imperdonable del decoro diplomático.



Peskov reiteró que Rusia No tiene ninguna relación con el envenenamiento del exespía Serguei Skripal y su hija Yulia en la localidad inglesa de Salisbury, ocurrida el pasado cuatro de marzo.







Mientras, al anuncio del Reino Unido de la expulsión de 23 diplomáticos rusos, el canciller, Serguei Lavrov, reiteró hoy que Moscú responderá de la misma manera, sin especificar el número exacto de miembros de la embajada británica que serán sometidos a esa medida.

Lavrov señaló también que la renuncia de Londres a cooperar con Moscú sobre el caso Skripal es violación burda de la convención sobre la prohibición de las armas químicas.



El Reino Unido se ha negado a la solicitud de Rusia de tener acceso a una muestra de la sustancia utilizada contra los Skripal, tal y como establece la Convención Internacional sobre las Armas Químicas.



Para Moscú, la postura británica significa que Londres tiene algo que ocultar.







Aunque la primera ministra británica, Theresa May, aseguró que fue en Rusia donde se produjo el agente tóxico Novichok, supuestamente utilizado contra Skripal y su hija; desde esta última se cree que el Reino Unido tiene la fórmula química de esa sustancia, por lo cual podría haber sido elaborada en su propio territorio.



El historiador y exdiplomático del Reino Unido, Craig Murray, reveló que el laboratorio militar británico de Porton Down No ha sido capaz de identificar la fuente ni el país de producción del agente neurotóxico.



Reservándose la identidad de sus fuentes, Craig aseguró en su blog personal que los científicos de Porton Down están resentidos por la presión ejercida sobre ellos para obtener resultados más firmes contra Rusia.



El punto de vista oficial ruso es que detrás de las acusaciones contra Moscú está la posibilidad de una gran campaña mediática o un ataque contra la nación eslava.



Para el embajador de Rusia en el Reino Unido, Alexánder Yako-venko, el gobierno de Theresa May está utilizando el caso Skripal para desviar la atención del público británico sobre el Brexit, el proceso de salida del país de la Unión Europea.



