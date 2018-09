Tercer día del mundial de Voleibol: Cuba con un pie fuera





El equipo cubano de voleibol masculino cedió ante su similar de Finlandia en cuatro parciales, durante la tercera fecha competitiva del Campeonato Mundial de Voleibol que se efectúa en Italia y Bulgaria. En la continuación del grupo D, donde se encuentran caribeños y escandinavos, Bulgaria venció a Puerto Rico e Irán y Polonia descansaron.



El partido de los antillanos culminó con parciales de 25 puntos por 19, 25-19, 20-25 y 25-16. Al igual que en su encuentro anterior ante polacos, dominaron el tercer set y cedieron el siguiente por un amplio margen. Miguel David Gutiérrez sumó 17 puntos y fue el más destacado por Cuba, seguido por Osniel Melgarejo con 11. Por los fineses, Urpo Sivula terminó con 14 y Markus Kaurto y Sakari Antti lograron 12 cada uno, asó como Elviss Krastins y Sauli Sinkkonen sumaron 11 per cápita.



Los dirigidos por Nicolás Vives tuvieron otro desempeño lleno de altibajos. En el primer parcial del encuentro estuvieron delante en el marcador 8 puntos por 3, el técnico de los rivales solicitó tiempo y luego de una serie de tantos los cubanos comandaban 13-10. Una seguidilla de anotaciones europeas puso el marcador 16 por 14 y los caribeños lograron igualar el tanteado. Lo que llama la atención es que el entrenador de la mayor de las Antillas no solicitó tiempo muerto en este lapso de juego donde los suyos cedieron una ventaja de 5. Finalmente ceden 25–19 donde Marlon Yant mostró que aún le falta para ser más que una promesa y varias impresiones del equipo dieron al traste con la pérdida del primer set.



En el tercer parcial, con un buen desempeño los caribeños lograron poner el juego en su favor hasta por 6 puntos de diferencia cuando marchaba 19-13 y sin embargo, ese marcador culmino 25-20. En el cuarto parcial los cubanos no fueron rivales para los finlandeses que alcanzaron 10 puntos de ventaja sobre sus rivales y sentenciaron el encuentro. Otra vez los antillanos ceden luego de vencer en un set. Ante Polonia perdieron por 11 tantos y ahora lo hacen por 9.



La juventud de este equipo y la falta de experiencia es un factor determinante para este elenco que representa a la mayor isla del Caribe. La inestabilidad ha sido una constante en este conjunto y quizás los resultados obtenidos durante el año son la muestra del nivel que posee este grupo.



Tras esta derrota, los cubanos ya casi dicen adiós al Campeonato del Mundo porque de los tres rivales que les quedan, dos son del primer nivel mundial, y deberían darse muchos acontecimientos inesperados para que matemáticamente puedan avanzar a la siguiente ronda. Por ejemplo, si los fineses pierden contra Puerto Rico 3-0 y los cubanos los vencen por igual marcador avanzarían los antillanos, claro, esto si los tres equipos ceden con Bulgaria e Irán 3-0. Otro caso, que Finlandia gane a Puerto Rico 3-2 y los cubanos fuercen los encuentros ante búlgaros e iraníes a 5 parciales, de esa manera, cuando los cubanos superen a los boricuas por en un máximo de 4 sets, llegarían a 5 puntos igual que los europeos y por mejor desempate avanzarían. También está el supuesto de que derroten a Irán y Bulgaria, además de los otros centroamericanos, pero eso parece improbable.



Cómo Pitágoras, tiene que hacer de las suyas e inventar nuevos teoremas para que los cubanos clasifiquen por cálculos matemáticos, es evidente ya, que tienen un pie fuera del Mundial.



La jornada se completó con los siguientes resultados: Eslovenia venció a Japón en 4 parciales, la figura destacada fue Tine Urnaut con 19 puntos por los ganadores y Yuki Ishikawa con 15 por los perdedores. Australia superó a Camerún 3-1 con Lincoln Alexander Williams como líder con 22 puntos uy por Camerún la figura, una vez más, fue David Patrick con 13 tantos. Bulgaria superó a Puerto Rico en sets corridos y el hombre del partido por los locales fue Nikolay Penchev con 14 unidades. Por Puerto Rico la figura fue Pablo Guzmán con 11. En un duelo americano, Argentina superó a República Dominicana en 3 parciales. Cristian Poglajen fue el mejor por los del sur con 12 unidades y por los del centro Henry Omar Tapia consiguió 11 tantos al igual que Henry Antonio López. Rusia venció a Túnez y consiguió el set de menos puntaje en la historia de los mundiales ya que el segundo terminó 25-6. Por los europeos el mejor fue Maxim Mikhaylov con 11 unidades y por los africanos Hamza Nagga consiguió 9. El equipo de Holanda superó al de China en 4 sets. Por los tulipanes el mejor fue Nimir Abdel-Aziz con 22 puntos y por los asiáticos Chuan Jian anotó 20 tantos. Por último, los franceses vencieron a los egipcios en 3 sets. Por los galos Thibault Rossard anotó 13 puntos y por los faraones Ahmed Abdelhay consiguió 14.

