Termina la cuarentena en El Naranjal, se ensancha la solidaridad





Matanzas, Cuba.- La alegría retornó al bullicioso reparto El Naranjal de esta ciudad del occidente cubano, tras la declaración de terminación de la cuarentena restrictiva que alcanzó a once edificios y que conllevó el aislamiento durante veintitrés días a un total de mil cuatrocientos pobladores.



Yosvany Verdial, presidente del consejo de defensa municipal, confesó que aunque la tarea resultó ardua,” mucho ayudó la cooperación de los vecinos y el apoyo no solo logístico para los residentes del lugar, sino también el excelente desempeño del personal de la salud que realizó las pesquisas diarias y garantizó durante esos días, el control del aislamiento y las atenciones que precisaban niños, embarazadas y ancianos”.



“Muy importante es resaltar el diagnóstico inicial y las medidas epidemiológicas que fueron implementadas con absoluta seriedad, sin brechas; y el mecanismo de información y retroalimentación con los vecinos, de tal forma que emocionalmente, se rompió el aislamiento y los pobladores se sentían, apoyados y acompañados”.







Comienza ahora una nueva etapa, no exenta de peligros, ratificamos.



“No es menos cierto, y por eso seguiremos insistiendo en el aislamiento social y en todas las medidas que se hacen necesario implementar. Es algo que también explicamos en varios momentos de la cuarentena, con la participación de médicos y epidemiólogos. De la necesidad de usar el nasobuco, las medidas que exige su utilización; la necesidad de la desinfección, de cómo manipular los desechos sólidos. En fin fue una etapa de aislamiento, pero también de aprendizaje”.



Pero lo importante a partir de ahora -comenta Verdial- es la enseñanza que deja este evento de transmisión local porque el nuevo coronavirus además de que puede ser mortal, se trata de un enemigo invisible.







Es interesante y así lo reflejaron no pocos habitantes del reparto Naranjal Sur en las redes sociales, la alta estima que profesaron al personal de la salud, a quienes garantizaron la logística, apartamento por apartamento, y con particular celo para la atención a niños y ancianos.



Cada CDR de la zona organizó iniciativas para homenajear a los médicos y enfermeras y llegado el fin del aislamiento, hay quienes señalan que la comunidad se ha unido como nunca, a pesar de la cuarentena.



Soluciones como la reparación de hornillas eléctricas, e incluso; de refrigeradores; fueron ofrecidas por los mismos vecinos, quienes en medio de inusuales medidas de bio seguridad, ofrecieron una muestra de cooperación y solidaridad, de la que ya en algún momento, hablarán los sociólogos y sicólogos cubanos.

Por ahora, quienes lloraron de alegría y aplaudieron largamente en el reparto Naranjal Sur, lo hicieron manteniendo la distancia y, aunque carentes de abrazos entre familias y vecinos; demostraron que hoy son más precavidos, más disciplinados y en contra de todo el pronóstico que marcaba el confinamiento entre cuatro paredes; se reconocen más solidarios.

