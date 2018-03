Terror: ¿De qué tamaño es el estómago de un lobo?





La Habana, Cuba.- No estamos en una clase de Zoología, pero estoy segura de que muchos se han preguntado esto, sobre todo los niños que han escuchado cómo desaparece la abuelita y también su nieta Caperucita, ante el insaciable apetito del llamado Lobo Feroz. Ambas van a parar al increíblemente enorme estómago del animal.





Pero esto no es todo, los niños se preguntarán también cómo otro lobo, con estómago interminable, pudo engullir nada menos que seis de siete cabritos.



Aunque lo mejor de todo es que tanto la abuelita, como Caperucita y seis de los siete cabritos emergen con vida y saludables de dentro de esos lobos, sin duda, singulares. No olviden que un cabrito logró ocultarse.



Cuentos infantiles tradicionales como los mencionados y otros más abusan a veces de la fantasía y hasta incursionan en el género del terror.



Esa pobre anciana, devorada viva por el hambriento lobo, más su nieta, enviada al bosque por su madre a sabiendas de que allí merodeaba un lobo, debieron vivir instantes horrorosos.



Los seis cabritos merendados sufrieron su rato de desmedido miedo y hasta el cabrito que se esconde seguramente entró en pánico.



Bueno, no estamos para juzgar historias que han trascendido en el tiempo, pero el cuento original de Cenicienta muestra cómo sus feas hermanastras se cortan ellas mismas varios dedos de los pies, para que la diminuta zapatilla les quede bien, y así casarse con el príncipe encantador, que las sacaría de la miseria.



Por suerte Disney en su maravillosa versión animada eliminó semejante escena.

Del Autor