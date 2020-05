Tesoros patrimoniales aguardan ante la Covid-19

El Día Internacional de los Museos está muy cercano, pero mientras dure la amenaza de la covid-19, las puertas de estas y otras instituciones culturales cubanas permanecerán cerradas al público. Cada 18 de mayo se celebra esta fecha en casi todo el mundo, ya que son muchos los países que la toman en cuenta como una ocasión propicia para acercar al público al interesante patrimonio cultural que se conserva en los museos. Cuba, con poco más de trescientos museos, es membro del ICOM desde 1946, y algunas pinacotecas cuentan -en medio de esta pandemia- con la posibilidad de acceder a estos centros de forma virtual, según destacan medios de prensa nacionales. Aunque el nuevo coronavirus impida celebrar la fecha por todo lo alto, de ninguna manera será minimizada, pues los museos están entre los sitios del arte que cultivan y salvan el alma de los seres humanos.



Artistas cubanos convierten el confinamiento en creación



Dos gemelos que ensayan juntos nuevos pasos de una coreografía de danza clásica, pese a que nunca suben juntos al escenario, o un saxofonista que actúa para un grupo de ancianos, en la azotea del edificio de La Habana en el que vive, son algunas de las formas en que algunos artistas cubanos afrontan el coronavirus. Bailarines, músicos, deportistas de alto rendimiento y hasta los atletas paralímpicos en Cuba, han apelado a diferentes iniciativas en casas, azoteas o improvisadas sedes bajo techo para romper la inercia en medio del encierro que cumplen por las cuarentenas debido al virus. Para el saxofonista Michel Herrera, por ejemplo, actuar en su azotea para ancianos del barrio le compensa las largas jornadas habituales de ensayos y grabaciones. “Creo que de alguna manera los tiempos han cambiado o esta vez nos ha hecho cambiar a todos. No soy la excepción”, dijo Herrera en su sede, una azotea del popular barrio de la Habana Vieja.



La Jiribilla cumple 19 años



La Jiribilla, que es hogar virtual de muchísimos intelectuales cubanos, está de cumpleaños: 19 mayos, que no son pocos. Con una serie de postales, que cita fragmentos del texto de Lezama, ha querido celebrar la publicación. Ha publicado también mensajes de algunos de sus colaboradores, que reconocen la impronta de la revista en el panorama cultural cubano. Durante este tiempo La Jiribilla ha consolidado un acervo, un patrimonio intelectual que honra la gran tradición del pensamiento en Cuba. La revista ha devenido plataforma para un debate franco sobre obras y acontecimientos puntuales, o sobre procesos creativos, socioculturales. Detrás hay mucho camino. Pero por delante hay mucho más todavía.



Se reúnen 23 artistas para hacer un himno de unidad y esperanza



Un grupo de jóvenes y talentosos músicos cubanos se han unido, vía internet, para sanar y aliviar las penas que deja a su paso el nuevo coronavirus. De esta manera ha nacido Latiendo, un tema musical que, bajo la guía de Christopher Simpson, llega en un buen momento para crear, experimentar, meditar y tener acciones de servicio, para tocar almas, sin importar el beneficio material. El grupo La elevación ha logrado reunir a 23 artistas para hacer este himno de unidad y esperanza, un llamado de amor propio y de amor al prójimo por igual, la única manera de sobrevivir. En cuanto se compuso la canción los músicos grabaron sus videos caseros en dos días y luego, igual número de madrugadas tomó la edición. Christopher Simpson piensa ahora grabar un concierto desde la azotea de su casa. “Es lo menos que puedo hacer para aportar mi granito de arena”, comenta.



Disponible en plataformas digitales nuevo disco de Changüí Guantánamo



El nuevo disco de la oriental agrupación Changüí Guantánamo ya se encuentra disponible en plataformas digitales de la música, según dio a conocer la Egrem en su cuenta oficial de Twitter. “Este es nuestro Changüí”, es el título del fonograma, lanzado el pasado 2 de mayo a través de Spotify, iTunes, Deezer, YouTube y Facebook, ante la imposibilidad de una presentación tradicional, debido a la situación de aislamiento social que impone la COVID-19. El material está compuesto por 11 temas, todos de la autoría de José Andrés Rodríguez, director del conjunto guantanamero que llega este año a siete décadas y media de trabajo dedicados por entero a la defensa del changüí, declarado en 2018 Patrimonio Cultural Inmaterial de la nación cubana.



Tom Cruise rodará en el espacio en colaboración con la NASA



Tom Cruise se prepara para su próximo reto, que encarará cuando la pandemia de la covid-19 finalice, y esta vez le llevará hasta la Estación Espacial Internacional, que orbita a más de 400 kilómetros de altura. La publicación digital Deadline anunció que Cruise estaba en negociaciones con Elon Musk, el dueño de Tesla y de Space X, y con la NASA, para filmar una película de aventuras en el espacio. No hay mucha más información salvo que no sería una nueva entrega de Misión: Imposible. El actor ya ha cumplido 57 años y sigue queriendo rodar sus propias secuencias de acción. Cruise tiene pendiente de estreno Top Gun: Maverick, que iba a estrenarse en julio y que por el coronavirus ha sido aplazada hasta el 23 de diciembre. Y luego, con 58 años, seguirá haciendo de las suyas en el espacio exterior.



Subastan la copia más antigua de la foto de Einstein sacando la lengua



La copia impresa más antigua de la icónica fotografía de Albert Einstein sacando la lengua, publicada en 1951, será subastada el próximo viernes por la galería vienesa Westlicht, que espera recaudar entre 15.000 y 18.000 euros por ella. La foto, sacada por el reportero Arthur Sasse, lleva en su reverso una pegatina de su publicación en la prensa, con "International News Photos" como crédito y fechada el 16 de marzo de 1951. Este reverso prueba que la impresión se hizo sólo dos días después de que se tomara la fotografía. Por lo tanto, es la primera impresión en prensa de la fotografía más conocida del siglo XX. La célebre instantánea es obra del reportero Arthur Sasse, el único de un grupo de fotógrafos que logró capturar la imagen de Einstein cuando éste, al abandonar la celebración de su 72 cumpleaños en el Club Princeton de Nueva York, respondió al requerimiento de los periodistas gráficos sacándoles la lengua desde el asiento trasero de un auto. El propio Einstein quedó tan entusiasmado con esta foto que le dio la imagen del 'profesor loco', que ordenó nueve copias para enviarlas a sus amigos como tarjetas de felicitación.



Las historias de la América negra se imponen en los premios Pulitzer a las artes



El anuncio de los premios Pulitzer llegó este lunes con algo de retraso respecto de la fecha originalmente prevista del 20 abril. El jurado había tenido dificultades para reunirse y deliberar, y la crisis de la covid-19 puso a muchos de los periodistas, involucrados en el torbellino informativo, al límite. Al conocerse los nombres de los ganadores de 2020 se vio que era la primera vez en cuatro años que entre los trabajos periodísticos galardonados no había ninguno que tratara sobre el presidente Trump. Ese fue uno de los primeros titulares en el que reparar, porque, al fin y al cabo, estos son los premios más importantes para la prensa en Estados Unidos. Igualmente se han impuesto, por abrumadora mayoría, en cinco de las siete categorías, creadores y obras que tratan la historia de los afroamericanos. El novelista Colson Whitehead se ha alzado con su segundo Pulitzer por su última novela The Nickel Boys, una dura historia que se inspira en los brutales abusos ocurridos en un reformatorio en Florida en los años sesenta. Asimismo, han sido premiados, entre otros el poeta Jericho Brown; el dramaturgo Michael R. Jackson, y Benjamin Moser.



