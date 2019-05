Theresa May dejará el cargo el próximo 7 de junio

Theresa May dejar el cargo el prximo 7 de junio

La primera ministra británica, Theresa May, anunció hoy en Londres que el 7 de junio próximo renunciará como líder del Partido Conservador para permitir la elección de un nuevo jefe de Gobierno en el Reino Unido.



Con voz quebrada y al borde de las lágrimas, May, a quien sus detractores achacan la crisis del Brexit, aseguró a la prensa frente su residencia en el número 10 de la calle Downing que sentía un gran pesar por no haber podido concretar los resultados del referendo de 2016, en el que el 52 por ciento de los británicos votaron a favor de abandonar la Unión Europea (UE).



Me queda claro ahora que en el mejor interés del país, le corresponde a un nuevo primer ministro liderar este esfuerzo, admitió la gobernante, quien permanecerá en el cargo hasta que el partido elija a su sustituto, un proceso que podría demorar varias semanas.



May anunció su dimisión después de reunirse este viernes con los líderes del Comité 1922, que agrupa a los parlamentarios conservadores, la mayoría de los cuales se negaron a apoyar su propuesta para sacar al Reino Unido de la UE las tres veces que fue votada en la Cámara de los Comunes.



La negativa del Parlamento a secundar los planes del Ejecutivo para el Brexit obligó a Bruselas a posponer para el 31 de octubre próximo el divorcio, que inicialmente habría ocurrido el 29 de marzo pasado.



El anuncio de la renuncia de May dio también el pistoletazo de salida a la carrera dentro del Partido Conservador para escoger al sucesor.



Entre los nombres que suenan con más fuerza en los círculos políticos británicos está el del excanciller Boris Johnson, un ferviente euroescéptico dispuesto a abandonar la alianza europea con o sin acuerdo.



La lista incluye al ministro de Medioambiente Michael Grove, al actual jefe de la diplomacia británica, Jeremy Hunt, y a la ahora exlíder de los conservadores en la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom, quien el miércoles pasado renunció al cargo, en desacuerdo con el nuevo plan de May para el Brexit.



