Theresa May sin respaldo en Europa para lograr el acuerdo del Brexit

La primera ministra británica, Theresa May, no logró obtener de los líderes europeos reunidos en Bruselas las “garantías” que pedía para que el acuerdo del Brexit supere la hostilidad del Parlamento de Westminster.



A poco más de tres meses para la fecha prevista de salida de la Unión Europea, el 29 de marzo, Reino Unido se encuentra cada vez ante un menor número de opciones.



Londres y Bruselas sellaron el 25 de noviembre un Acuerdo de Retirada sobre los términos del Brexit y una declaración política que marca las grandes líneas de la futura relación que deberán aún negociar.

Si May logra que sea ratificado por el Parlamento, el país se beneficiaría de un periodo de transición hasta finales de 2020, ampliable hasta dos años más, que daría tiempo para prepararse a empresas y administraciones.



Se prevé que el acuerdo será sometido a los diputados entre el 7 y el 21 de enero.



A juicio de los especialistas su punto más controvertido es la denominada red de seguridad, un mecanismo ideado para evitar la reinstauración de una frontera dura en la isla de Irlanda por temor a debilitar el Acuerdo de Paz de 1998.



Esta solo entraría en vigor tras el periodo de transición y si no se logra encontrar una solución mejor en el marco de la futura relación, que debería tomar la forma de un gran acuerdo de libre comercio.



El acuerdo prevé que la provincia británica de Irlanda del Norte se siga rigiendo por las reglas del mercado único europeo, lo que permitiría mantener abierta la frontera con la vecina República de Irlanda. Y para no imponer barreras administrativas entre esa provincia y el resto del país, todo Reino Unido permanecería en la unión aduanera europea.



Los partidarios de una salida neta temen que este mecanismo mantenga al país permanentemente atrapado en las redes europeas, por lo que dijeron que votarán en contra del acuerdo.



Si el Parlamento no logra ratificar ningún acuerdo antes de finales de marzo, el país puede verse abocado a salir del bloque brutalmente.

