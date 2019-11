Todo listo para el VI Festival Patria Grande 2019

2019-11-06 06:31:00 / web@radiorebelde.icrt.cu

La sexta edición del Festival de Música Alternativa Latinoamericana y Caribeña Patria Grande, organizado por la Asociación Hermanos Saiz, el Instituto de la Música, Tertius Orbis, y el Ministerio de Cultura de Cuba, estará dedicado a los 500 años de La Habana, del 8 al 16 de noviembre, con la etiqueta #NoMásBloqueo.



El evento, contará con bandas clásicas, fundadoras de la escena latina, con trayectorias de más de 25 años: los colombianos Andrea Echeverri y Héctor Buitagro, leyendas del rock latino como Aterciopelados son la cabeza de cartel, ganadores de dos Premios Grammy latinos por los discos Gozo poderoso (2000) y Oye (2007) y nominado en otras tres ocasiones.



El grupo panameño Los Rabanes, ganadores de un Premio Grammy Latino en 2007 por su disco Kamikaze; y los mexicanos Tijuana No!, Integran igualmente el elenco, junto a la costarricense Cabeza de Vinil. Los anfitriones cubanos serán Kamankola, Toques del Río, Tracks, Zeuz, Tendencia, Collector, Los Locos Tristes, Christopher Simpson y Elevación, entre otros invitados.



Sebastián Heredia, presidente del comité organizador, adelantó antes de la conferencia de prensa del próximo viernes, que los esperados conciertos están convocados de manera consecutiva desde el ocho de noviembre a las cinco de la tarde en el Pabellón Cuba y en el Maxim Rock a las diez de la noche, hasta la clausura el 16 del propio mes.





Andrea Echeverri, vocalista y líder de Aterciopelados, difundió en un audio desde Bogotá que: “El mensaje para los que están por allá es de solidaridad, de cariño, de respeto, de ganas de que el mundo fuera diferente, de que hubiera tolerancia. No estamos para nada de acuerdo con los bloqueos, las maneras imperialistas e invasivas de Estados Unidos. Pero a la vez creo que en medio de las privaciones y la escasez, también puede florecer algo nuevo, diferente y hermoso. Porque si vemos a los países de acá, de este lado, los que estamos guerreando con el neoliberalismo y la conexión global, también estamos en una realidad opresora y horrible."



Por su parte, Emilio Regueira, vocalista de Los Rabanes, (Panamá) aseguró “la expectativa es muy grande, increíble, hay una energía muy fuerte por estar por primera vez tocando en Cuba, por compartir escenario con Aterciopelados, con Tijuana No, con un cartel de lujo de bandas cubanas también, de compartir sobre la tarima y bajo la tarima, como es la música, para compartir. Les enviamos un abrazo de hermandad, de colega, para todo el público, para toda la gente en Cuba, para todos los músicos, y para todos los que sienten la vibra del rock and roll. Estamos en solidaridad con ustedes, sabemos que son momentos complejos, pero nada eso nos va a quitar las ganas de esta ahí en la primera línea. Vamos con todo para allá.”



(Haciendo Radio)

Del Autor