Todos los motivos conducen a Cuba



Fotos: Yaicelín Palma

Como en las tres ocasiones anteriores, en la madrugada de este viernes no separé la mirada de las escaleras del salón de espera del Aeropuerto Internacional José Martí por las que bajan los médicos cubanos cuando llegan de Brasil.



En mi afán de ver una cara conocida de mi municipio o provincia natal en cada una de las oportunidades que había tenido, los intentos fueron fallidos las otras veces, pero este viernes la doctora Yirina Pérez Morales me dio la alegría de esa experiencia.



Cuando nos reconocimos no se sabe quién fue la más sorprendida ni la más feliz, yo porque había encontrado el motivo de mi crónica, ella porque vio en mí el anticipo de lo que sería el rencuentro con su familia cuando llegara a Jobabo, el pueblo que nos vio nacer a ambas, ubicado a 38 kilómetros al sur de la provincia de Las Tunas.







En solo segundos aquella profesional de bata blanca a la que aún recordaba de niña cuando iba a visitar a su mamá Freya, que era la peluquera habitual de mi tía, se echó a llorar, y con la voz entrecortada me preguntó: “¿Eres madre ya?” A lo que respondí que no. Entonces me dijo sin yo hacerle pregunta alguna: “Nada es más importante que eso, ni todo el dinero del mundo”.



Junto a Yiri, como recuerdo que cariñosamente le decía su mamá, también arribó esta madrugada a Cuba en el vuelo 23 procedente de Brasil, el doctor Carlos Alberto Álvarez García, quien a pesar de haber dejado en el gigante suramericano a una parte de su familia, está convencido de que la decisión tomada por el Gobierno cubano y el Ministerio de Salud Pública es la más inteligente.







“Mi esposa es brasileña, yo me casé hace ya más de un año con ella allá en Brasil, y ahora ella quiere venir para Cuba, porque se dio cuenta del impacto del programa Más Médicos y de la calidad de nuestros servicios.



“Infelizmente aconteció todo esto y la mejor decisión que se pudo haber tomado fue ponerle fin al programa Más Médicos para Brasil. Fue triste y muy dolorosa, pero creo que sería el camino que Fidel hubiera tomado también. De todas formas mantengo mi fe en nuestra Historia y en la memoria de todos los que han dado la vida por Cuba, de que todo se va a renovar”.







En su año y medio en el Estado brasileño de Río Grande del Sur, el doctor matancero pudo percibir las semejanzas de los sistemas de salud de Cuba y Brasil, pero no dejó de realzar lo que los hace diferentes y valerosos con respecto a los médicos brasileños.







“La medicina cubana es la medicina preventiva, la que salva vida. Ellos tienen un nivel de desarrollo económico incomparable, del primer mundo, pero no todo lo que brilla es oro, y el consumismo debilita la inteligencia y sobre todo los valores humanos, que el cubano no lo pierde, el cubano lo transmite con la humildad que lo caracteriza”.



Hasta este simbólico siete de diciembre, día en que se conmemoran 122 años de la caída en combate del mayor general del Ejército Libertador, Antonio Maceo, más de cinco mil cooperantes del programa Más Médicos para Brasil ya se encuentran en Cuba.

