En Audio: Todos por Cuba, emisión vespertina del 27 de abril de 2020

Todos por Cuba es una propuesta de la Radio Cubana que por Radio Rebelde, como planta matriz se transmite por Facebook en vivo y a través de las frecuencias de la Radio Cubana y en cadena nacional, por donde usted puede conocer algunas de las medidas que se toman en Cuba para enfrentar la COVID-19.

En la emisión vespertina de este 27 de abril, entre otras informaciones, conoció acerca de la gratitud por parte del presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, a su homólogo, Miguel Díaz-Canel, por responder a su llamado ante la pandemia de la COVID-19, y expresó que siempre estarán agradecidos al pueblo cubano.

Este despliegue es una demostración de la asociación estratégica y la solidaridad entre Sudáfrica y Cuba y un buen ejemplo de cooperación Sur-Sur, publicó el mandatario sudafricano en su cuenta oficial en Twitter en alusión a la llegada a su país de una brigada médica cubana.

Una brigada de 217 profesionales de salud cubana, integrantes del contingente Henry Reeve, partieron hacia Sudáfrica este domingo para apoyar en el enfrentamiento de la pandemia en ese país.

The theme for this year’s #FreedomDay is: “Solidarity and the triumph of the human spirit in challenging times”. It is fitting that on this day we should welcome Cuban health experts who have arrived in our country to support our efforts to curb the spread of #COVID19. 🇨🇺🇿🇦 pic.twitter.com/dVJO6hZaVr