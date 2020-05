🎧 Todos por Cuba, emisión vespertina del 22 de mayo de 2020

En Radio Rebelde como planta matriz este 22 de mayo del 2020, a través de las frecuencias de la Radio Cubana y en cadena nacional, y por Facebook en vivo, le proponemos Todos por Cuba, un tiempo radio de información actualizada acerca de las acciones que se realizan en el país para enfrentar y prevenir la propagación de la COVID-19.

En esta emisión vespertina le informamos que el embajador de Cuba en Argelia, Armando Vergara, rememoró el arribo a este país de la primera brigada médica cubana en misión internacionalista, cuando se cumple mañana el aniversario 57 de aquel acontecimiento.

Escuche y descargue a través de nuestro Canal Ivoox el segmento Todos por Cuba.

En entrevista publicada por el periódico El Moudjahid, el diplomático caribeño recordó que unos meses después del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Argelia, el 23 de mayo de mil 963 partió hacia Argel la primera brigada internacional de asistencia médica, integrada por 56 miembros y conformada por médicos, estomatólogos, enfermeros y técnicos de la salud.

El embajador manifestó que en la actualidad la misión médica cubana en el país del norte de África está integrada por más 850 especialistas, quienes trabajan junto al personal argelino en la asistencia y cuidado de la población en varias provincias, especialmente en el combate en estos momentos a la COVID-19.

