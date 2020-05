Toma nota, Bolsonaro

"Vamos a unir al pueblo, valorizar la familia… Nuestra preocupación será la seguridad de las personas de bien”. Profundas palabras que requieren de un gran valor para lograrlo, y de una pasión constante para sostenerlas en el tiempo. Sin embargo, cuando tenemos conciencia de quién las mencionó y en qué panorama se encuentra su país, podemos cuestionarnos en más de una vez en la transparencia y el fundamento de estas. Ellas se hicieron sonoras cuando en enero del 2019 Jair Bolsonaro asumía la presidencia.

Es que la situación deshumanizada que se vive en el gigante suramericano ante la pandemia, no nos refleja el amor al prójimo en ninguna de sus variantes. Brasil es el país con más contagios en América Latina y el Caribe, pero además, la quinta nación en el mundo con más casos.

Las cifras superan los 100 mil contagiados del nuevo coronavirus y más de 12 mil decesos. Esto posiciona a esta nación como el nuevo epicentro de la pandemia. Pero no se trata de números, se tratan de seres humanos que forman parte de ese pueblo y de esas familias por la que aseguró que se preocuparía.

Brasil rompió nuevo récord diario de infectados con coronavirus



El país presidido por Jair Bolsonaro tiene 13.149 fallecidos por el covid-19. Además, ya acumula 188.974 casos positivos, lo que signfican casi la mitad de los casos de América Latina, que suman 402.764. pic.twitter.com/O2g9L0cCbT — InfoNet (@NoticiasInfoNet) May 14, 2020

Este mandatario en más de una ocasión ha convocado a marchas en pro de la activación económica, violando las medidas de distanciamiento social adoptadas por los gobernadores del país, y sin tener plena conciencia del necesario aislamiento.

Las personas fallecen en sus casas a causa del virus, y en algunas ciudades, los hospitales no tienen las necesarias condiciones para seguir atendiendo a los que llegan. Tanto la población brasileña como el personal de salud se encuentran en riesgo. No obstante, el llamado de Bolsonaro es a no dejar que se paralice la economía del país.

Ante esta situación preocupante, ya los países que tienen fronteras con Brasil toman medidas. Tal es el caso del presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, quien este miércoles fue categórico al señalar que sigue firme respecto al cierre de fronteras como medida preventiva contra la COVID-19.

'El comercio fronterizo está muy afectado y va a seguir afectado, es algo que nos preocupa mucho, sin embargo nosotros elegimos defender la vida de compatriotas', enfatizó Abdo Benítez.



El mandatario reconoció la afectación del comercio de fronteras, pero enfatizó categóricamente que no se abrirá hasta que el pueblo no tenga garantías de que no va a haber una propagación del virus.

Es real la importancia de mantener los niveles de la economía de un país. Pero el señor Bolsonaro debe tomar nota, y aprender una vez más, que las cifras que nunca deben crecer son las de pérdidas de vidas humanas. Lo más importante es y siempre será la seguridad del pueblo.

Las lágrimas no se secarán tan rápido, ni entrará al libro del olvido el dolor de los muchos que han perdido un ser querido. Teniendo en cuenta que la razón es porque quien debe tomar y cuidar a su pueblo, encuentra en su agenda, otros “puntos más importantes” que la vida humana.

