Tomar selfies es malo para la memoria

Tomar decenas o cientos de fotos con los celulares es algo común cuando estamos de vacaciones. Cada detalle es registrado, especialmente en selfies, y compartido luego en redes sociales.



Pero captar incesantemente nuestras experiencias con la cámara del celular está afectando nuestra memoria, asegura Giuliana Mazzoni, profesora de psicología de la Universidad de Hull en Inglaterra.



La experta en memoria señala que el hábito de fotografiar "sin parar" tiene serias consecuencias en nuestra capacidad de recordar y podría incluso crear un "conflicto de identidad".



Pero en general, cuando sabemos que todo queda registrado "para verlo después", no solo prestamos menos atención sino que puede disminuir la codificación de esos eventos en la memoria.

