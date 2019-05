Tomará UE medidas para proteger a sus empresas en Cuba

Tomar UE medidas para proteger a sus empresas en Cuba

2019-05-02 07:58:55 / web@radiorebelde.icrt.cu

La Unión Europea podría llevar Estados Unidos a la Organización Mundial de Comercio, o aplicar sanciones de represalia para proteger a sus empresas en Cuba tras la decisión de Washington de reactivar el título III de la Ley Helms-Burton que permitirá demandas contra compañías con negocios en la Isla. La UE considera que "la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales es contraria al derecho internacional", por lo que tomará "todas las medidas apropiadas", anunció la alta representante de Exteriores de la UE, Federica Mogherini, en un comunicado. En particular, la Unión Europea podría recurrir a la Organización Mundial del Comercio o al Estatuto de bloque, que permite a las empresas de la Unión Europea demandadas en EE.UU. reparar los daños en los tribunales de la UE. Asimismo, Bruselas "continuará trabajando con sus socios internacionales que también han expresado sus preocupaciones", precisa el comunicado. (RT)



Denuncia Maduro complicidad de Washington en intento de golpe



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció la complicidad del Gobierno de Estados Unidos en el intento golpista organizado este martes por sectores de la oposición nacional. Durante la celebración en la jornada del Día Internacional de los Trabajadores en Caracas, el mandatario aseveró que la operación preparada la víspera fue dirigida directamente desde la Casa Blanca. Cuando ellos planifican sus conspiraciones, sus complots, se les olvida que hay un pueblo mayoritario dispuesto a dar su vida en la calle por triunfar en el camino de la Revolución' refirió Maduro. El jefe de Estado destacó al respecto la marcha en respaldo a las instituciones legítimas y a la celebración proletaria, que reunió a miles de venezolanos por más de 14 kilómetros hasta el Palacio Miraflores, sede del Gobierno. 'No pueden entender la consciencia de los humildes, la voluntad, decisión, valentía, coraje, la rebeldía que llevamos por dentro para defender la Revolución, la Constitución y la independencia nacional', añadió. Maduro agradeció el respaldo de los venezolanos, que con valentía salieron 'a poner el pecho en las calles y a decir NO al golpe de Estado'. Este primero de mayo se ha llenado de pueblo como nunca antes. Desde la mañana arrancó una imponente movilización que cubrió toda Caracas, enfatizó el mandatario. De igual forma, agregó que “la clase obrera tiene en mí un presidente que siempre defenderá sus derechos y reivindicaciones, haciendo frente al imperio y a sus lacayos que pretenden arrebatarnos nuestras conquistas; fracasarán. ¡Nosotros venceremos!”. (Telesur)



Convoca Nicolás Maduro a jornada nacional de dialogo político



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a una jornada nacional de diálogo y análisis para tratar cambios necesarios en el Gobierno. Durante el acto popular por el Día Internacional de los Trabajadores, Maduro llamó a las organizaciones sociales y autoridades a elevar sus prioridades para un programa nacional de transformaciones y rectificación para el venidero fin de semana. El próximo sábado 4 y domingo 5 de mayo, quiero convocar a una gran jornada de diálogo, de acción y propuestas de todo el poder popular para un plan de cambio dentro de la Revolución bolivariana, para mejorar todo, rectificar los errores en medio de la batalla, explicó el mandatario venezolano. Por otra parte, Maduro condenó los métodos empleados por la oposición venezolana, vinculada al Gobierno de Estados Unidos, para generar violencia y así tomar el poder. (PL)

Convoqué a una gran jornada de diálogo, acción y propuesta para el próximo sábado #4May y domingo #5May. El Congreso Bolivariano de los Pueblos, el @PartidoPSUV y todos los niveles de gobierno, elaborarán un Plan de Cambio y Rectificación de la Revolución. ¡Avancemos! pic.twitter.com/VGya0jhBjo — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 2 de mayo de 2019

Condena acciones golpistas Ministro de Defensa de Venezuela



El ministro para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, repudió las acciones violentas impulsada por grupos de la derecha venezolana, durante el intento de golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. "Esas son las manifestaciones pacíficas que ustedes están convocando: la de las armas, la de la violencia, la de la muerte y aquí están los resultados", comentó Padrino López en un micro a través de su cuenta Twitter. El ministro venezolano rechazó el accionar de los grupos opositores al presidente Maduro contra los efectivos de la de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en los que resultaron heridos al menos ocho funcionarios del organismo de seguridad. "Ya son ocho los efectivos militares heridos por armas de fuego en cumplimiento de su deber constitucional, enfrentando la violencia golpista. ¿Hasta cuándo impunidad?", añadió Padrino López. El ministro de la Defensa responsabilizó a los sectores de derecha “de toda violencia, de toda muerte que ocurra, de todo derramamiento de sangre que ocurra a partir de este momento, a toda esa dirigencia fascista, antipatriótica". Este miércoles el presidente Nicolás Maduro, informó que la conspiración golpista fue derrotada porque se impuso la conciencia del pueblo venezolano ante el golpismo criminal. "Acabamos de derrotar uno de los complots de la derecha", afirmó el mandatario desde la multitudinaria movilización del Día del Trabajador. (Telesur)



Se niega fiscal general de Estados Unidos a comparecer ante Cámara de Representantes



El fiscal general norteamericano, William Barr, se ha negado a testificar hoy ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, acerca del informe del fiscal especial Robert Mueller, que investigó la supuesta injerencia de Rusia en el proceso electoral de Estados Unidos de 2016 y no halló pruebas de ello. La portavoz del Departamento de Justicia de Norteamérica, Kerri Kupec, señaló que la negativa de Barr es a raíz de las insistencias "sin precedentes e innecesarias" del presidente del Comité, Jerrold Nadler, en permitir que los demás miembros participen en el interrogatorio público. El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, se ha negado a testificar hoy ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, acerca del informe del fiscal especial Robert Mueller, que investigó la supuesta injerencia de Rusia en el proceso electoral de EE.UU. de 2016 y no halló pruebas de ello. (RT)



Evacuan en la India a 780 mil personas ante la llegada del ciclón Fani



Unas 780 mil personas fueron evacuadas hoy en los distritos costeros del este de la India ante la llegada prevista de un ciclón con vientos de 200 km/hora, informaron este jueves varios funcionarios, reportó la agencia francesa AFP. El servicio meteorológico indio anunció que el huracán Fani tocará tierra el viernes por la tarde cerca de la ciudad santa hindú de Puri. Por otro lado, un funcionario de la administración estatal india declaró a AFP que unas 780.000 personas fueron trasladadas a refugios durante la noche de en al menos 13 distritos del estado de Odisha. Las autoridades habilitaron unos mil refugios en escuelas y dependencias oficiales con la idea de acomodar a más de un millón de personas. (AFP)



(Haciendo Radio)

Del Autor