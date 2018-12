Torneo Nacional de Boxeo: Sin sorpresa primera jornada de cuartos

Camagüey: Los favoritos hicieron valer su condición, en la primera jornada de cuartos de final y aseguraron medallas de bronces, que cambiarán de color, en el 57 Torneo Nacional de Boxeo Playa Girón, que tiene lugar en el Palacio de los Deportes Rafael Fortún Chacón de esta ciudad.



Los “Domadores” Damián Arce en 49 Kg, Ovel Caballero en 56, Andy Cruz en 64, Osley Iglesias y Arlen López en 75 y Erislandi Savón en 91, fueron muy superiores a sus oponentes, salvo en los minimoscas donde el capitalino Billy Rodríguez le ofreció resistencia a Arce.



El campeón olímpico de Río de Janeiro Arlen, lució mejor que en su primera presentación, sobre todo en el aspecto físico, aunque aún está lejos de la forma que mostró durante el 2015 y 2016, años en que ganó el Campeonato Mundial y la cita bajo los cinco aros.



Sobre el combate con el también guantanamero Luis Portuondo, Arlen declaró que buscó pelear los tres asaltos para ir mejorando la forma física de cara a la final. “Estas peleas son buenas para coger ring, e ir buscando la distancia y todo lo que le falta a uno para estar en óptimas condiciones”.



Arlen, dijo que confía en la victoria sobre el matancero Osley Iglesias, quien fue la principal figura de Cuba en la Final de la VIII Serie Mundial de Boxeo en los pesos medianos. “Todos los años los atletas dicen que vienen a ganar, simplemente hay que tratar de llegar a la final en las mejores condiciones y que gane el mejor”.



Además, declaró que a pesar de la falta de participación en algunos eventos ha tratado de mantener la forma física. Acerca de lo que está por venir en el 2019, año de Mundial, Juegos Panamericanos y Serie Mundial, arlen manifestó. “Estoy en perfectas condiciones, pienso terminar bien el año, para así incorporarme con la selección nacional y buscar las medallas de oro para mí país”.



Uno de los púgiles que se ha visto a gran altura es Leonel Lores de la Isla de La Juventud en los pesos plumas, quien dejó en el camino a dos de los mejores boxeadores de la división en el país. “Este es el mejor resultado para mí en lo particular, por primera vez obtengo una medalla en estos certámenes. Con respecto a estos dos éxitos, es gracias a la preparación y al trabajo que realicé con mi entrenador para mantener el peso”.



Enfrentamientos de cuartos de final 3:00 PM



Ring A



49 kg ARCE Damián CMG 5-0 RODRÍGUEZ Billy HAB

56 kg CABALLERO Osvel D. MAY 5-0 SOTOLONGO Alexis MTZ

64 kg CRUZ Andy MTZ 5-0 COLINA Yadiel VCL

75 kg RUIZ Yusmel SCU IGLESIAS Osley MTZ 5-0

91 kg SAVÓN Erislandi GTM 5-0 CHARÓN Reinaldo MAY

49 kg RODRÍGUEZ Yosbel CMG POLL Alibel SCU 5-0

56 kg CLEJER Frank DÍAZ SSP Osvaldo SSP 5-0

64 kg LESCAILLE Damián CMG MOIRÁN Jorge GTM 5-0

75 kg LÓPEZ Arlen GTM 5-0 PORTUONDO Luis R. GTM

91 kg MAYETA Gerolkis SCU RUIZ Herich IJV 5-0



Ring B



49 kg CALDERÓN Reinier CMG LÓPEZ Lázaro A. VCL 5-0

49 kg SALFRÁN Giovis GTM 5-0 HERNÁNDEZ Roilán CAV

56 kg LORES Leonel IJV 3-2 IZAGUIRRE José PRI

56 kg ZALDIVAR Frank O. SCU 4-1 ABREUS Víctor CFG

64 kg MORALES Damián SSP 4-1 LÓPEZ Carlos A. GTM

64 kg ARRECHEA Miguel A. GRA ZAZA Rande L. MTZ 3-2

75 kg AREU Yainier CMG 4-1 DESPAINE Yaciel PRI

75 kg GÓMEZ Yoelvis HAB MARTÍNEZ Yojanler CMG 5-0

91 kg BRUZÓN Geovanis HOL 5-0 BUIDES Leonardo MTZ

91 kg PARADA Félix CAM NÁPOLES Angel Y CAM RSC-1



Escuche y descargue las declaraciones del campeón olímpico Arlen López y de Leonel Lores de la Isla de La Juventud, quienes aseguraron medalla de bronce en el 57 Torneo Nacional de Boxeo Playa Girón de boxeo.

Del Autor