Torneo Playa Girón: Arlen gana con susto, Osley convence

Camagüey. - Los integrantes de los “Domadores” Arlen López y Osley Iglesias, de la división de los 75 Kg, acuñaron victorias en el inicio de las hostilidades del 57 Torneo Nacional de Boxeo Playa Girón, en los que resultó las presentaciones más esperadas de este sábado.



Muchos de los presentes el Palacio de los Deportes Rafael Fortún, vieron perder al campeón olímpico de Río, quien a pesar de su sobrada calidad, no mostró, ni por asomo, la forma que lo llevó a tocar la gloria olímpica y mundial. El veredicto de los oficiales en lo que fue el segundo pleito del cartel nocturno, favoreció 5-0 a Arlen sobre el espirituano Jorge Cuellar.



En el caso del matancero Osley Iglesias convenció con un RSC en el segundo asalto a costa de Dani Vergara de Villa Clara y sigue vislumbrándose como la gran figura de Cuba en los pesos medianos de cara a los principales compromisos del 2019, dígase Campeonato Mundial y Juegos Panamericanos.

Al término del combate Osley, quien es natural del municipio Jovellanos, manifestó al término del pleito que espera un poco más de su adversario, ya que le ofreció más rivalidad en la pasada Serie Nacional.







Sobre el esperado duelo que pudiera darse entre él y el guantanamero Arlen, el cual favorece a este último en las dos ediciones precedentes acotó: “Ya el año pasado en Santis Spíritus dimos un combate muy cerrado. Considero que estoy en condiciones para ganar el certamen. Arlen es un gran atleta, no por gusto es campeón olímpico y mundial, me siento bien preparado”.



Otros de los favoritos que bajaron victoriosos del encerado fueron los 49 Kg Billy Rodríguez de La Habana, Alibel Poll de Santiago de Cuba y Lázaro López de Villa Clara, quienes ganaron unánime. Sus víctimas resultaron el santiaguero Yoel Oliva, el espirituano Richard Muñoz y el granmense Alejandro Delgado.

Enfrentamientos del sábado 15 de diciembre



Cartel 3:00 PM Ring A

49 kg CALDERÓN Reinier CMG RSC-2 vs PERERA Ehibraján CFG

64 kg FUENTES Roimel HOL vs PARCHMENTS Irasel LTU 5-0

69 kg LÓPEZ Islier GRA RSC-2 vs VIAMONTE Renny B. IJV

81 kg VILLAMIL Roide A. MTZ vs ARRECHEA Julio CFG 5-0

60 kg SERRA David GTM RSC-1 vs RUIZ Dariel CAV

91 kg LARRAZABAL Emilio GTM vs MAYETA Gerolkis SCU 4-1

91 kg SOTOLONGO Yusniel ART vs BUIDES Leonardo MTZ RSC-1

75 kg FUNDORA Eduardo MTZ vs PORTUONDO Luis R. GTM 5-0

75 kg DESPAINE Yaciel PRI 4-1 vs GUERRA Humberto LTU

91 kg DUQUESNE Dariel PRI vs BRUZÓN Geovanis HOL 5-0



Cartel 3:00 PM Ring B



49 kg TEJEDA Teuris IJV vs HERNÁNDEZ Roilán CAV 5-0

75 kg CABREJA Fernando CFG vs MARTÍNEZ Yojanler CMG 5-0

91 kg CHARÓN Reinaldo MAY 5-0 vs FROMETA Carlos LTU

56 kg TORRES Yan L. CAV vs ALARCÓN Javier LTU 5-0

64 kg MACHADO Hector ART vs GONZÁLEZ Fresney PRI 4-1

69 kg SOTO Jorge M. HOL vs MESA Isamy B. VCL 5-0

69 kg RAMOS Asiel LTU 5-0 vs CABRERA Carlos A. CFG

75 kg GÓMEZ Yoelvis HAB RSC-1 vs CUTIÑO Iván GRA

91 kg RODRÍGUEZ Roniel HAB vs PARADA Félix CMG 3-2

64 kg TAMAYO Randy I. GTM 4-1 vs RODRÍGUEZ Raidel SCU



Cartel 7:00 PM Ring A



49 kg RODRÍGUEZ Billy HAB 5-0 vs OLIVA Yoel A. SCU

75 kg LÓPEZ Arlen GTM 5-0 vs CUELLAR Jorge SSP

75 kg AREU Yainier CMG 5-0 vs GÓMEZ Yasmani ART

75 kg VERGARA Dani VCL vs IGLESIAS Osley MTZ 5-0

69 kg PÉREZ Alex M. SSP 4-1 vs BARRERA Yordan GTM

91 kg CABARROCA Darisbel SSP vs RUIZ Herich IJV 5-0

49 kg TORRES Darwin HOL vs RODRÍGUEZ Yosbel CAM 5-0



Cartel 7:00 PM Ring B



49 kg MUÑÓZ Richard SSP vs LÓPEZ Lázaro A. VCL 5-0

49 kg DELGADO Alejandro GRA vs POLL Alibel SCU 5-0

49 kg SALFRÁN Giovis GTM RSC-2 vs DÍAS Rudigniel MTZ

56 kg ACOSTA Rafael VCL vs ALCALÁ Juán HAB 3-2

69 kg GONZÁLEZ Leinier HAB 3-2 vs UGARTE José A. CAV

75 kg ESTEVEZ Roilán MAY vs RUIZ Yusmel SCU 5-0

81 kg PÉREZ Carlos HOL 5-0 vs FUENTES Osbel GRM

Escuche declaraciones de Osley Iglesias ofrecidas a nuestro periodista:





