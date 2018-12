Torneo Playa Girón: “Jerarcas” imponen respeto

Camagüey: Las cinco principales figuras de los “Domadores” que subieron al encerado este domingo, impusieron su clase y sin muchos sobresaltos, lograron triunfos en el 57 Torneo Nacional de Boxeo Playa Girón que se realiza en esta ciudad del centro oriental de Cuba.



El primero en escalar el ring fue el pluma de Mayabeque Osvel Caballero, quien le propinó RSC-2 al tunero Javier Alarcón. En el Palacio de los Deportes Rafael Fortún, las apariciones más esperadas eran la de los reyes mundiales Lázaro Álvarez en los 60 Kg, Andy Cruz en 64, Roniel Iglesias en 69 y Julio Cesar La Cruz en 81. En todos los casos lograron fáciles victorias ante David Serra y Randy Tamayo, ambos de Guantánamo, Isamy Mesa de Villa Clara y Carlos Pérez de Holguín, por ese orden.



En los pesos ligeros, Lazarito tuvo que arreciar su ataque ante el empuje del combativo púgil guantanamero. “No me sorprendió, todo el mundo quiere pelear con el campeón, simplemente traté de mantener la calma, no me puse a su altura. El boxeo es dar y que no te den y fue lo que traté de hacer sobre el ring”.



En el 2019 el pinareño, tendrá un reto importante, combatirá en los Juegos Panamericanos en los 60 y en el Campeonato Mundial en los 57. “Será un año importante para mí, el principal compromiso con Cuba son los Panamericanos donde voy por la corona y también trataré de buscar mi cuarto título mundial”.



Entre tanto el considerado mejor boxeador del mundo libra por libra Andy Cruz, al término de su pleito ante Randy Tamayo de Guantánamo, habló sobre esta primera presentación y del compromiso que representa para él ser el mejor deportista de Cuba en el año 2018. “Siempre la primera pelea es la más complicada para mí, salí a tratar de pelar a los tres asaltos y cumplí el plan táctico trazado por los entrenadores. El hecho de ser seleccionado el deportista más destacado del año es un compromiso muy alto y pienso no defraudar a la confianza depositada en mí, lo mejor de Andy está por venir”.



Enfrentamientos domingo 16 de diciembre



Ring A 2:00 PM

52 kg MONCADA Raicel CMG RSC-2 HERNÁNDEZ Raimond PRI

52 kg QUESADA Yunior O. CAV JOUBERT Rafael GTM 5-0

56 kg CABALLERO Osvel D. MAY RCS 2 ALARCÓN Javier LTU

56 kg LORES Leonel IJV 3-2 CRESPO Elio HAB

56 kg PÉREZ Ariel CMG IZAGUIRRE José PRI 4-1

56 kg ALCALÁ Juán HAB DÍAZ Osvaldo SSP 5-0

60 kg ALVAREZ Lázaro PRI 5-0 SERRA David GTM

60 kg DÍAZ Yosbel A. MAY NUVIOLA Rubiel CMG 5-0

60 kg CAJIGAL Angel M. SCU PALMERO Darielki SSP 5-0

64 kg CRUZ Andy MTZ 5-0 TAMAYO Randy I. GTM

64 kg VALDEZ Elio O. MAY LÓPEZ Carlos A. GTM 5-0

64 kg CANTERA Asniel CFG LESCAILLE Damián CMG 5-0

64 kg PARCHMENTS Irasel LTU MOIRÁN Jorge GTM 5-0

69 kg IGLESIAS Ronier PRI MESA Isamy B. VCL

69 kg BROWN Kevin H. CMG 5-0 LÓPEZ Islier GRA

69 kg PÉREZ Alex M. SSP HERNÁNDEZ Yoenlis CMG 4-1

69 kg RAMOS Asiel LTU DESPAIGNE Arisnoidis SCU 5-0

81 kg LA CRUZ Julio C. CMG 5-0 PÉREZ Carlos HOL

81 kg ARRECHEA Julio CFG BENCOMO Osnay PRI RSC-1

+ 91 kg PROENZA Daniel HOL CASTILLO Carlos HAB RSC-1

+ 91 kg MICHEL Luis GTM DUEÑAS Duniel PRI 5-0

+ 91 kg BELL Adonis SSP 4-1 SÁNCHEZ Pablo SCU

+ 91 kg SANTANA Néstor CFG RSC-3 CARDONA César O. IJV

81 kg GONZÁLEZ Javier HAB POLL Raisel CMG 5-0

81 kg BEGUÉ Ernevadis GTM 3-2 HERNÁNDEZ Yoel D. CAM



Ring B 2:00 PM

52 kg ALTUNAGA Jorge L. VCL GONZÁLEZ Dayan HAB RSC-3

52 kg NUÑEZ Leonardo SCU GRIÑÁN Jorge SSP RSC-2

52 kg JACA Heriberto GTM 5-0 RICARDO Miguel GRA

52 kg ROMERO Erislán CFG RSC-1 RODRÍGUEZ Reitel LTU

56 kg CORDERO Jorge L. ART SOTOLONGO Alexis MTZ 3-2

56 kg ZALDIVAR Frank O. SCU 5-0 FRANCO Maikel GRA

56 kg ABREUS Víctor CFG 5-0 RUBIO Diosnel GTM

56 kg CLEJER Frank SSP 3-2 BANTEUR Maliosky HOL

60 kg POZO Manuel HOL LÓPEZ Jaile CFG 5-0 5-0

60 kg QUESADA Osmín MTZ CAUSE Edismel LTU 5-0

60 kg VEGA Arnaldo SSP ABANDONO-1 LOVAINA Eliosvani HAB

60 kg BARBÁN José A. GRA 4-1 LEYVA Julio ART

60 kg REYES Luis PRI AGUILA 3-2 Víctor Y. VCL

64 kg COLINA Yadiel VCL 5-0 SÁNCHEZ Pablo HAB

64 kg LEÓN Jesús IJV MORALES Damián SSP 5-0

64 kg ARRECHEA Miguel A. GRA DESCALIFICACIÓN-3 GONZÁLEZ Fresney PRI

64 kg KINDELAN Alexander CAV ZAZA Rande L. MTZ 3-2

69 kg INERARITY Girverlanis MAY 5-0 LOGAT Yadiel CMG

69 kg VISSET Antonio SCU 5-0 GONZÁLEZ Leinier HAB

69 kg PEDROSO Dairel ART 5-0 REYES Noelvis PRI

69 kg MEDINA Leandro SSP CHORO Yoandry MTZ 4-1

81 kg VICET Joendri CAV CHIRINO Enmanuel PRI 5-0

81 kg ROMERO Roybel VCL GARCÍA Ihosbanis SCU KO-1

81 kg ARANGO Orlando ART REYES Yasmany MAY RSC-2

81 kg ROMERO Manuel IJV FIZZ Lázaro SSP 5-0

