Torneo Playa Girón: Jerarcas no dejan dudas

Camagüey, Cuba.- Los cuatro campeones mundiales que escalaron el encerado, no dejaron dudas en sus presentaciones de cuartos de final y clasificaron a las semifinales del 57 Torneo Nacional de Boxeo Playa Girón que se desarrolla en el Palacio de los Deportes Rafael Fortún.



En línea desfilaron por la esquina roja el mosca Yosvani Veitía, el ligero Lázaro Álvarez, el welter Roniel Iglesias y el semi-completo Julio César La Cruz, quienes acuñaron fallos unánimes sobre Dayán González de La Habana, Jaile López de Guantánamo, Giverlanis Itinerarity de Mayabeque y Enmanuel Chirino de Pinar del Río, por ese orden.



De las 20 peleas, 10 en cada ring, solo una terminó antes de tiempo, la que puso frente a frente a los guantanameros Heriberto Jaca y Rafael Joubert en los 52 Kg, ganada por este último por RSC en el tercer asalto.



Entre tanto, los topes más atractivos los protagonizaron el mayabequense Yasmani Reyes y Ernesvadis Begué de Guantánamo en los 81 kilos, las de los 52 entre el espirituano Jorge Griñán y el local Raicel Moncada y la del capitalino Agnolis Bigñote y el cienfueguero Erislán Romero, ganadas por Reyes 3-2, Moncada 4-1 y Bigñote 3-2.







La principal figura de Cuba en la división superpesada, José Angel Larduet, de Santiago de Cuba, superó a Néstor Santana de Cienfuegos, y ahora le tocará enfrentar al futuro de la división, el camagüeyano Dainier Peró.



Acerca de su primera aparición en este Playa Girón, la “Pantera” dijo que se dedicó a trabajar de manera conservadora para evitar cualquier cortadura ante un rival inferior.



“Traté de trabajar los tres asaltos para coger la distancia del cuadrilátero, no me empleé a fondo, porque sé que tendré este miércoles un combate bien intenso, donde echaré el todo por el todo”.



Larduet tendrá que hacer una gran pelea para derrotar a Peró, quien viene empujando duro en los + de 91 Kg.



“Es un atleta joven con deseo, tiene calidad. Yo también quiero seguir demostrando que me queda bastante tiempo en el boxeo, tengo solo 28 años. Pelearemos por primera vez y el ring dirá la última palabra”.



Enfrentamientos Cuartos de Final 3:00 PM



Ring A



52 kg VEITÍA Yosvani SSP 5-0 GONZÁLEZ Dayan HAB

60 kg ALVAREZ Lázaro PRI 5-0 LÓPEZ Jaile CFG

69 kg IGLESIAS Roniel PRI 5-0 INERARITY Girverlanis MAY

81 kg LA CRUZ Julio C. CMG 5-0 CHIRINO Enmanuel PRI

+ 91 kg TOIRAC Yoandry HAB 4-1 CASTILLO Carlos HAB

52 kg ROMERO Erislán CFG BIGÑOTE Agnolis HAB 3-2

60 kg REYES Luis PRI PALMERO Darielki SSP 5-0

69 kg CHORO Yoandry MTZ DESPAIGNE Arisnoidis SCU 5-0

81 kg GARCÍA Ihosbanis SCU POLL Raisel CMG 5-0

+ 91 kg SANTANA Néstor CFG LARDUET José A. SCU 5-0



Ring B



52 kg GRIÑÁN Jorge SSP MONCADA Raicel CMG 4-1

52 kg JACA Heriberto GTM JOUBERT Rafael GTM RSC-3

60 kg CAUSE Edismel LTU NUVIOLA Rubiel CMG 5-0

60 kg VEGA Arnaldo SSP 5-0 BARBÁN José A. GRA

69 kg BROWN Kevin H. CMG 5-0 HERNÁNDEZ Yoenlis CMG

69 kg VISSET Antonio SCU 5-0 PEDROSO Dairel ART

81 kg BEGUÉ Ernevadis GTM REYES Yasmany MAY 3-2

81 kg FIZZ Lázaro SSP BENCOMO Osnay PRI 5-0

+ 91 kg DUEÑAS Duniel PRI AGUERO Ricardo L. CMG 5-0

+ 91 kg PERÓ Dainier C. CAM 5-0 BELL Adonis SSP



Escuche las declaraciones de José Ángel Larduet, quien aseguró su presencia en la semifinal del 57 Torneo Nacional de Boxeo Playa Girón.

