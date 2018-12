Torneo Playa Girón: Osley: ¿a la tercera va la vencida?

Camagüey.- Los medianos Arlen López y Osley Iglesias deben protagonizar el pleito más atractivo de las diez finales del 57 Torneo Nacional de Boxeo Playa Girón, que concluye este jueves en el Palacio de los Deportes Rafael Fortún, de esta ciudad.



Arlen, aunque aun distante de su mejor forma, ha venido de menos a más en el certamen y buscará convencer para regresar al equipo nacional, después de ser separado una vez finalizados los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.



Entre tanto Osley, quiere demostrar que se puede contar con él para los principales eventos internacionales del 2019. Además, el matancero buscará la revancha después de caer en las dos últimas ediciones en la discusión de la medalla de oro.



Otro de los pleitos que debe ser de constante intercambio de campana a campana, es el de los pesos plumas, donde chocarán el mayabequense Osvel Caballero y el santiaguero Frank Zaldivar. El vencedor será el nuevo monarca de la división, pues en la edición anterior Caballero perdió con Robeisi Ramírez.



Zaldivar, ha representado varias veces a la escuadra de los “Domadores” en los 52 kilos y ahora pretende reinar en los 56. Sobre su victoria más reciente sobre el espirituano Osvaldo Díaz y la excelente forma mostrada en predios agramontinos declaró. “Me he preparado muy bien, vengo a este Playa Girón con la intensión de ganar el título. Mi entrenador en Santiago de Cuba ha hecho un gran trabajo conmigo y pienso darle la victoria a mi provincia”.



Frank Zaldivar, manifestó que en la final frente al favorito Osvel Caballero, va a entregarse en cuerpo y alma sobre el encerado. “Puede pasar cualquier cosa, pero les aseguró que lo voy a dar todo en pos de esa anhelada presea de oro”.





Por provincias Camagüey y Guantánamo tendrán cuatro representantes, 3 Pinar del Río y Santiago de Cuba, 2 Santi Spíritus y Matanzas, uno tendrán los conjuntos de Mayabeque y La Habana.



Cartel Final 10:00 PM

49 Kg: Damián Arce CAM vs Alibel Poll SCU

52 Kg: Yosvani Veitía SSP vs Rafael Joubert GTM

56 Kg: Osvel Caballero MAY vs Frank Zaldivar SCU

60 Kg: Lázaro Álvarez PRI vs Darieski Palmero SSP

64 Kg: Andy Cruz MAT vs Jorge Moirán GTM

69 Kg: Roniel Iglesias PRI vs Arisnoide Despaigne SCU

75 Kg: Arlen López GTM vs Osley Iglesias MAT

81 Kg: Julio C. La Cruz CAM vs Osnay Bencomo PRI

91 Kg: Erislandi Savón GTM vs Ángel Nápoles CAM

+91 Kg: Dainier Peró CAM vs Yoandry Toirac HAB



Escuche las declaraciones del santiaguero Frank Zaldivar, quien buscará el título en los 56 Kg en el 57 Torneo Nacional de Boxeo Playa Girón:

