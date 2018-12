Torneo Playa Girón: Peró vs Larduet, choque de poder a poder

Camagüey: El enfrentamiento entre los superpesados Leinier Peró y José Ángel Larduet, debe resultar el más atractivo de las semifinales del 57 Torneo Nacional de Boxeo, que concluye este jueves en el Palacio de los Deportes Rafael Fortún de esta ciudad.



En lo que resulta una final adelantada, en el encerado A el joven camagüeyano Peró, tratará de destronar al dueño de la división en Cuba, mientras el santiaguero Larduet intentará demostrar que, a sus 28 años, todavía está en condiciones de representar al país en los principales eventos internacionales del 2019.



Otros de los pleitos que pudieran resultar atractivos, son el de los 56 Kg entre Osvel Caballero de Mayabeque y Leonel Lores de la Isla de La Juventud y la de los 75 kilos, donde el local Yainier Areu podrá a prueba a el campeón olímpico de Río de Janeiro 2016 Arlen López.



Entre tanto, por el ring B hay dos combates de pronósticos reservados, el de los 52 Kg donde escalarán al cuadrilátero Agnolis Bigñote de La Habana y el prometedor guantanamero Rafael Joubert, así como el de los 81 entre Yasmani Reyes de Mayabeque y Osnay Bencomo de Pinar del Río.



Atención al dato: Camagüey es la provincia con más medallas de bronces con un total de 11, que pudieran algunas de ellas cambiar de color. Después las representaciones de Santi Spíritus, Guantánamo y Santiago de Cuba tienen 5. Con 3 aparecen las escuadras de Pinar del Río y Matanzas. 2 tienen Mayabeque, Isla de La Juventud y La Habana. Con una se encuentran Villa Clara y Holguín.



Los cinco territorios que se van sin preseas del 57 Torneo Nacional de Boxeo Playa Girón, son Artemisa, Cienfuegos, Ciego de Ávila, Las Tunas y Granma.



Enfrentamientos Semifinales 10:00 AM



Ring A



49 kg ARCE Damián CMG LÓPEZ Lázaro A. VCL

52 kg VEITÍA Yosvani SSP MONCADA Raicel CMG

56 kg CABALLERO Osvel D. MAY LORES Leonel IJV

60 kg ALVAREZ Lázaro PRI NUVIOLA Rubiel CMG

64 kg CRUZ Andy MTZ MORALES Damián SSP

69 kg IGLESIAS Roniel PRI BROWN Kevin H. CMG

75 kg LÓPEZ Arlen GTM AREU Yainier CMG

75 kg MARTÍNEZ Yojanler CMG IGLESIAS Osley MTZ

91 kg SAVÓN Erislandi GTM RUIZ Herich IJV

+ 91 kg PERÓ Dainier C. CMG LARDUET José A. SCU

81 kg LA CRUZ Julio C. CAM POLL Raisel CAM



Ring B



49 kg SALFRÁN Giovis GTM POLL Alibel SCU

52 kg JOUBERT Rafael GTM BIGÑOTE Agnolis HAB

56 kg ZALDIVAR Frank O. SCU DÍAZ Osvaldo SSP

60 kg VEGA Arnaldo SSP PALMERO Darielki SSP

64 kg ZAZA Rande L. MTZ MOIRÁN Jorge GTM

69 kg VISSET Antonio SCU DESPAIGNE Arisnoidis SCU

81 kg REYES Yasmany MAY BENCOMO Osnay PRI

91 kg BRUZÓN Geovanis HOL NÁPOLES Angel Y. CMG

+ 91 kg TOIRAC Yoandry HAB AGUERO Ricardo L. CAM

