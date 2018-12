Torneo Playa Girón: Varios estelares subirán al ring

Camagüey. - Los campeones olímpicos Julios C. La Cruz y Roniel Iglesias, así como los monarcas mundiales Andy Cruz y Lázaro Álvarez, debutarán este domingo en la 57 edición del Torneo Nacional de Boxeo Playa Girón, que se celebra en el Palacio de los Deportes Rafael Fortún, de la “tierra de los tinajones”.



El primero de estos jerarcas en escalar el cuadrilátero, será el tres veces dorado del orbe Lázaro en los 60 Kg, quien combatirá en la séptima pelea del ring A frente al guantanamero David Serra. Andy en los 64 Kg, cruzará guantes en la décima con Randy Tamayo de Guantánamo.



Entre tanto en la maratónica cartelera de 50 pleitos, 25 en cada uno de los encerados, Roniel se las verá en los welter con Isamy Mesa de Villa Clara en el combate 14. Mientras, Julio debe derrotar sin muchos contratiempos en la pelea 19 a Carlos Pérez de Holguín.





En los enfrentamientos de este domingo, hay tres en la división pluma que deben resultar muy atractivos. Son los casos de Leonel Lores de Mayabeque - Elio Crespo de La Habana, Ariel Pérez de Camagüey-José Izaguirre de Pinar del Río y en el cuadrilátero B deben sacar “chispa” Frank Zaldivar de Santiago de Cuba y Maikel Franco de Granma.



Enfrentamientos domingo 16 de diciembre



Ring A 2:00 PM



52 kg MONCADA Raicel CMG - HERNÁNDEZ Raimond PRI

52 kg QUESADA Yunior O. CAV - JOUBERT Rafael GTM

56 kg CABALLERO Osvel D. MAY - ALARCÓN Javier LTU

56 kg LORES Leonel IJV - CRESPO Elio HAB

56 kg PÉREZ Ariel CMG - IZAGUIRRE José PRI

56 kg ALCALÁ Juán HAB - DÍAZ Osvaldo SSP

60 kg ALVAREZ Lázaro PRI - SERRA David GTM

60 kg DÍAZ Yosbel A. MAY - NUVIOLA Rubiel CMG

60 kg CAJIGAL Angel M. SCU - PALMERO Darielki SSP

64 kg CRUZ Andy MTZ - TAMAYO Randy I. GTM

64 kg VALDEZ Elio O. MAY - LÓPEZ Carlos A. GTM

64 kg CANTERA Asniel CFG - LESCAILLE Damián CMG

64 kg PARCHMENTS Irasel LTU - MOIRÁN Jorge GTM

69 kg IGLESIAS Ronier PRI - MESA Isamy B. VCL

69 kg BROWN Kevin H. CMG - LÓPEZ Islier GRA

69 kg PÉREZ Alex M. SSP - HERNÁNDEZ Yoenlis CMG

69 kg RAMOS Asiel LTU - DESPAIGNE Arisnoidis SCU

81 kg LA CRUZ Julio C. CMG - PÉREZ Carlos HOL

81 kg ARRECHEA Julio CFG - BENCOMO Osnay PRI

+ 91 kg PROENZA Daniel HOL - CASTILLO Carlos HAB

+ 91 kg MICHEL Luis GTM - DUEÑAS Duniel PRI

+ 91 kg BELL Adonis SSP - SÁNCHEZ Pablo SCU

+ 91 kg SANTANA Néstor CFG - CARDONA César O. IJV

81 kg GONZÁLEZ Javier HAB - POLL Raisel CMG

81 kg BEGUÉ Ernevadis GTM - HERNÁNDEZ Yoel D. CAM



Ring B 2:00 PM



52 kg ALTUNAGA Jorge L. VCL - GONZÁLEZ Dayan HAB

52 kg NUÑEZ Leonardo SCU - GRIÑÁN Jorge SSP

52 kg JACA Heriberto GTM - RICARDO Miguel GRA

52 kg ROMERO Erislán CFG - RODRÍGUEZ Reitel LTU

56 kg CORDERO Jorge L. ART - SOTOLONGO Alexis MTZ

56 kg ZALDIVAR Frank O. SCU - FRANCO Maikel GRA

56 kg ABREUS Víctor CFG - RUBIO Diosnel GTM

56 kg CLEJER Frank SSP - BANTEUR Maliosky HOL

60 kg POZO Manuel HOL - LÓPEZ Jaile CFG

60 kg QUESADA Osmín MTZ - CAUSE Edismel LTU

60 kg VEGA Arnaldo SSP - LOVAINA Eliosvani HAB

60 kg BARBÁN José A. GRA - LEYVA Julio ART

60 kg REYES Luis PRI - AGUILA Víctor Y. VCL

64 kg COLINA Yadiel VCL - SÁNCHEZ Pablo HAB

64 kg LEÓN Jesús IJV - MORALES Damián SSP

64 kg ARRECHEA Miguel A. GRA - GONZÁLEZ Fresney PRI

64 kg KINDELAN Alexander CAV - ZAZA Rande L. MTZ

69 kg INERARITY Girverlanis MAY - LOGAT Yadiel CMG

69 kg VISSET Antonio SCU - GONZÁLEZ Leinier HAB

69 kg PEDROSO Dairel ART - REYES Noelvis PRI

69 kg MEDINA Leandro SSP - CHORO Yoandry MTZ

81 kg VICET Joendri CAV - CHIRINO Enmanuel PRI

81 kg ROMERO Roybel VCL - GARCÍA Ihosbanis SCU

81 kg ARANGO Orlando ART- REYES Yasmany MAY

81 kg ROMERO Manuel IJV - FIZZ Lázaro SSP

Artículos relacionados

Del Autor