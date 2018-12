Torneo Playa Girón: Veitía, el “Rey” de los moscas en Cuba

Camagüey: El espirituano Yosvani Veitía vino al 57 Torneo Nacional de Boxeo Playa Girón, a demostrar que sigue siendo el mejor boxeador de Cuba en la división de los 52 Kg y que a pesar de que lo separaron por una indisciplina del equipo nacional, se ve en una gran forma deportiva.



Natural del municipio de Fomento, sabe lo que significa volver a dominar en el principal evento boxístico que se efectúa dentro del país, lo que sería su novena corona. De los activos solo lo supera el campeón olímpico Roniel Iglesias que tiene 10 cetros.



Después de no conseguir la clasificación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, donde tuvo problemas con el peso en el clasificatorio, fue separado de la “Finca”, cuartel principal de los “Domadores”. “A raíz de mi separación de la selección nacional, vine para mi provincia donde no dejé de entrenar y cumplí exactamente el plan táctico que trazamos para la primera pelea, que era de ir incrementando la intensidad a medida que avanzaran los asaltos”.



El campeón mundial de Hamburgo 2017, manifestó a Radio Rebelde que salió a moverse por todo el ring, siempre buscando pelear a la riposta. “Ese es mi estilo, el que me ha llevado a obtener todos los resultados que tengo en el boxeo. Siempre apelé a los movimientos de piernas, con rápidas entradas y salidas”.



Veitía, chocará este miércoles en las semifinales con el camagüeyano Raicel Moncada, quien superó en contra de los pronósticos al también espirituano Jorge Griñán. “Nos hemos enfrentado varias veces, nos conocemos bien, yo estoy en gran forma y veremos quién pega mejor arriba del cuadrilátero”.



El “Rey” de los pesos moscas en Cuba, exhortó a la afición a que no pierdan la confianza en él. “Esto es solo una caída, hay que saber levantarse. Cualquiera puede cometer un error y creo que merezco una segunda oportunidad”.



Recientemente en una entrevista que le realicé al Jefe Técnico de los “Domadores” Rolando Acebal, acotó que Veitía recibió una medida educativa y que en dependencia de su comportamiento y resultados volverá a la escuadra nacional.



“Estoy consciente del error que cometí, yo quiero que sepan que seguiré siendo Yosvani Veitía y cuando me vuelvan a llamar trataré de no defraudar, ni a la afición ni a mi país”.



