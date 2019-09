Toros sueltos en la selva

La Habana, Cuba.- Los “Toros” de Camagüey no creyeron en el buen paso de los “Leones” cuando juegan en el Latinoamericano y se llevaron éxito de 5-3, que les permitió escalar hasta la segunda posición en la 59 Serie Nacional de Béisbol, abrazados con Matanzas y de esta forma le arrebataron la primera sub-serie en casa a los “azules”.



Los alumnos de Miguel Borroto, comenzaron impetuosos ante los envíos de Bryan Chi, al fabricarles dos carreras en la misma primera entrada y otra en la segunda. Las que a la postre decidieron el encuentro, las remolcó en la parte alta del octavo capítulo el jardinero central y noveno en la tanda Luis González, con largo cuadrangular por el centro del terreno con un hombre en circulación y dos out en la pizarra.



Industriales anotó la primera en el mismo inicio, cuando parecía que no era una buena tarde para el talentoso Yosimar Cousín. Sin embargo se recuperó y espació siete inning, con solo una permitida, 6 imparables, ponchó a 5 y solo regaló una base por bolas.







Ahora los agramontinos suman 17 victorias, con solo 9 derrotas y se colocan a media raya de los “Elefantes” de Cienfuegos, que comandan con 18-9. Precisamente la mejor serie de las que inicarán el domingo, la protagonizarán cienfuegueros y camagüeyanos en el 5 de Septiembre. También muy atractivo debe resultar el que sostendrán en el Victoria de Girón Matanzas y Las Tunas.



Los restantes enfrentamientos los protaginizarán Artemisa-Guantánamo, Industriales-Pinar del Río, Mayabeque-Holguín, Villa Clara-Santiago de Cuba, Ciego de Ávila-Sancti Spíritus y Granma-Isla de la Juventud, en casa de los primeros.



El manager de Camagüey Miguel Borroto, considera que la unidad entre el colectivo de dirección y los jugadores, ha posibilitado tener este gran resultado en la 59 Serie Nacional de Béisbol.

