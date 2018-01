Torres vs Blanco esta noche en Bayamo (+Audio)



Los derechos Yosvani Torres y Lázaro Blanco serán los encargados de trabajar este martes como abridores por Matanzas y Granma, respectivamente, en el cuarto choque de una de las semifinales del béisbol cubano.



El pinareño Torres, tomado como refuerzo para la postemporada, hará su debut esta noche con la camiseta de los Cocodrilos de Matanzas, y califica como uno de los serpentineros con más triunfos en la historia de los play off, con un total de quince.



Sobre la designación de Torres, el manager Víctor Figueroa, dijo a Radio Rebelde, que se había decidido por el derecho pinareño, con el propósito de darle un día más de descanso al zurdo Yera, que por lanzamientos ya se encuentra habilitado para este cuarto desafío.



“Si perdemos hoy martes, todavía nos queda el juego del miércoles, en el que estará listo Yera”, apuntó, Figueroa, quien también adelantó que introducirá cambios en la alineación para el juego de esta noche.



Por su parte, el diestro Blanco, archiva par de reveses ante los yumurinos en esta campaña, un revés en la segunda fase seis carreras por cuatro, y otro descalabro el pasado jueves durante el arranque de los play off, cuando los matanceros se impusieron siete anotaciones por una.



El espigado serpentinero ha permitido en diez entradas y un tercio ante los Cocodrilos, un total de diez carreras, todas limpias, con 15 hits, nueve ponches y siete bases por bolas otorgadas.



Y a propósito de pitcheo, el de Granma, regaló 17 boletos en los dos primeros encuentros del play off ante Matanzas, sin embargo, en el partido de la noche del lunes, los derechos Alain Sánchez y Yosbel Zulueta, solo transfirieron a un bateador yumurino, el cuarto bate Osvaldo Vázquez en la novena entrada.



Sobre el mejoramiento del picheo de Granma y la labor de Sánchez y Zulueta en el último juego escuchemos lo que nos comentó el entrenador Ciro Silvino Licea:

