Trabajadores del Hotel Meliá San Carlos contra la Ley Helms-Burton

Trabajadores del Hotel Meli San Carlos contra la Ley Helms-Burton



En el Hotel Meliá San Carlos no reconocen la Ley Helms-Burton. Fotos de la autora.



Cienfuegos, Cuba.-“Falsas ilusiones y sin la mínima posibilidad de acontecer” asegura Iván Vera Santana, Capitán del Restaurante del Hotel Meliá San Carlos y mientras desde las alturas se le pierde la vista por los ventanales hacia la bella ciudad de Cienfuegos, la Perla del Sur.



Iván comenta la reclamación de uno de los descendientes del antiguo propietario de la céntrica instalación basado en el Título III de la Ley Helms-Burton.



“Es posible, dice, que alguien sienta tener derechos, pero legalmente no existe nada de eso. Es una Ley totalmente extraterritorial, sin vigencia en Cuba y está demostrado de muchas formas. No creo que pueda acontecer en ningún momento”.



Dialogamos en medio de los servicios gastronómicos, la elaboración de bebidas, la atención a las mesas y el intercambio con clientes, mientras se comunica en el quehacer que tanto le gusta.





Iván Vera Santana, Capitán del Restaurante del Hotel Meliá San Carlos que forma parte del Complejo Jagua-La Unión, integrado además por las instalaciones Casa Verde, Casa Perla y Palacio Azul.



Usa varios idiomas, con huéspedes de Estados Unidos, Alemania, Francia o España, este último es un mercado con muchos seguidores de la Cadena Española Meliá por el mundo, quienes satisfechos encuentran lo que vienen buscando.



Historiador de profesión, Orlando García, Presidente Provincial de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) recuerda que el San Carlos construido por el año 1924 pertenecía a una familia de la clase media encabezada por Antonio Mata y a finales de 1962 lo afectó la Ley de Nacionalización de las Propiedades.



Ante el absurdo reclamo precisa: “No tiene sentido porque ellos no son ciudadanos norteamericanos y la nacionalización se basó en la Constitución de 1940, que da el derecho al Estado de convertir en un bien público, cuando lo considere oportuno, cualquier propiedad existente en el territorio nacional”.



Hotel San Carlos que permaneció mucho tiempo cerrado, por el deterioro, y el Ministerio del Turismo acometió una gran inversión. Hace pocos meses abrió las puertas para convertirse en el de mejor puntuación, con Certificado de Excelencia por la calidad de los servicios, entre los 33 hoteles que administra la Cadena Melía-Cuba.





Huéspedes de Estados Unidos, Alemania, Francia o España.



Forma parte del Complejo Jagua-La Unión, integrado por las instalaciones Casa Verde, Casa Perla y Palacio Azul. De acuerdo con el Director, Francisco Gutiérrez Gómez, la implementación del Título III de la Ley Helms-Burton, que no reconocemos, es injusta, inhumana y va contra los propios empresarios norteamericanos.



“Trump, el Presidente de EE.UU. que aplica ese Artículo III, acrecienta el bloqueo contra nuestro país, y trata de rendir por hambre al pueblo cubano, pero está afectando a ese pueblo norteamericano también”.



“Ven la realidad cubana, cuando nos visitan, comenta, y no es lo que casi siempre dicen ellos allá. En el 96 hicimos en Cuba, la Ley 80, de la Dignidad y la Soberanía, cuya Ley Cubana no reconoce la Helms Burton”.



Por su parte el Especialista de Mantenimiento, Fernando Agüero Urquiza sabe que los cubanos además de las leyes, contamos con el respaldo de los trabajadores y el pueblo.



“Creo que eso es un absurdo, afirma, lo que están pensando con la reclamación. Han pasado muchos años ya para a estas alturas, incluso después de una reparación gigantesca que se le ha hecho al Hotel San Carlos, vengan ahora a estar reclamando”.



Y con gran fuerza expresa: “Nos gusta lo que hacemos aquí y vamos a defenderlo hasta el último momento”.

