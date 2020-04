Trabajadores sociales, otra de las geniales ideas de Fidel (+Audio)

La Habana.- Otra de las brillantes ideas de Fidel fue la creación del programa de trabajadores sociales, que inició en septiembre del año 2000. En medio de la lucha que tiene nuestro país para erradicar la COVID-19, estas personas juegan un papel fundamental en la atención a los grupos identificados como vulnerables.

Laritza Cruz Pérez, fundadora de este ejército de armas nobles, recibe el apoyo de la familia. “Todos están contentos. Me dicen que me cuide y que me proteja. Esta profesión viene en la sangre”.

En tiempos difíciles es cuando más se entregan estos héroes anónimos.

Escuche y descargue a través de nuestro Canal Ivoox la versión radial de este reporte.



Les llevamos a la casa el desayuno, almuerzo y comida a los adultos mayores de 60 años que viven solos, sean o no asistenciados.



Laritza se encarga junto a sus compañeros de llevarles los alimentos y colaborar en lo que necesiten los adultos mayores que pertenecen al Sistema de Atención a la Familia del consejo popular Boyeros, en el municipio de igual nombre.

Ya a las 8 de la mañana estamos en el comedor comunitario, que está ubicado al frente del hospital Leonor Pérez. Tenemos alrededor de 60 comensales a los cuales les llevamos los alimentos y hay otros 40 que los familiares vienen a buscarlo.

Considera que lo fundamental en esta humana labor es la sensibilidad.

No quieren quedarse en la casa porque están acostumbrados a salir a caminar. Yo los trato con mucho amor y cariño para que entiendan la necesitad de no estar en la calle. La mayoría agradecen el consejo y cumplen con lo que les pedimos.







Laritza Cruz es de las personas expuestas a la COVID-19.

Es lógico que yo me preocupe. Cumpliendo con todas las medidas higiénicas no hay por qué pensar que nos vamos a infestar con ese virus. En el comedor usamos el cloro, no tenemos aglomeraciones, nos ponemos el nasobuco y nos cuidamos entre todos.

En nombre de los trabajadores sociales Laritza les pide a las personas que permanezcan en la casa. “Por favor el que pueda ayudar a un abuelito o a una persona que lo haga, pero que se queden en la casa. Si este virus se sigue propagando es por la indisciplina de la población, porque la dirección del país está haciendo un gran esfuerzo y ha tomado todas las medidas para preservar la salud de todos, especialmente de los grupos considerados vulnerables”.

¿Cuánto representa para ti poder ayudar a las personas más necesitadas?

Me estás haciendo una pregunta que me vas a emocionar. De hecho a veces estoy un poco preocupada porque todavía hay personas mayores que están en la calle. Esta labor es muy bonita.







Del Autor