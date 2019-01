Trabajar con mirada colectiva

Durante este mes de enero y hasta febrero próximo tendrán lugar en todos los centros laborales del país más de 70 mil asambleas sindicales donde los trabajadores recibirán información y les será presentado el Plan de la Economía o el Presupuesto para el 2013 de cada entidad.



Como ha insistido el movimiento sindical, el examen de tales proyecciones en esta reunión de trabajadores, lejos de ser un paso o acto formal, debe permitir alcanzar importantes objetivos, comenta el periodista Francisco Rodríguez Cruz.



El primero es que en cada unidad productiva o presupuestada el colectivo pueda dominar de qué recursos humanos, materiales y financieros se dispone con objetividad para trabajar este año, y a partir de ello favorecer mediante el debate, los aportes y planteamientos que garanticen la participación de los trabajadores en función del cumplimiento de ese plan o presupuesto.



Este tipo de proceso de discusión de los objetivos e indicadores económicos de cada centro no es nuevo, e incluso es un derecho que tenemos como trabajadores, aunque lamentablemente no siempre lo hayamos comprendido en toda su magnitud, ni aprovechado al máximo en función de movilizar la inteligencia colectiva para poder lograr resultados superiores.



Cada vez más, sin embargo, las nuevas circunstancias en que se desempeña nuestra economía, incluyendo las formas de gestión más descentralizadas y autónomas, tendrían que exigir de los trabajadores un involucramiento más directo en la toma de decisiones y en el control popular, en este caso a través de las organizaciones sindicales, de la manera en qué se emplean y distribuyen todos los tipos de recursos.



No sin razón se insiste en la idea de que el plan y el presupuesto son sagrados, frase que intenta remarcar la concatenación que existe entre toda la economía y la satisfacción de las necesidades de la población, pues cualquier aspecto donde no se alcancen los fines previstos, afectará el cumplimiento de otro eslabón de la cadena, lo cual al final nos perjudica a todos y a todas en nuestro bienestar individual o familiar.







En esa línea de pensamiento, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), explica también que los trabajadores pueden contribuir desde su análisis en cada lugar a ahorrar más, mejorar la utilización de los índices de consumo, lograr mayor calidad, perfeccionar la prestación de los servicios, evitar el desvío de recursos, identificar qué importaciones sustituir y de qué manera potenciar las exportaciones, cómo reducir los inventarios ociosos o de lento movimiento, y mantener una adecuada disciplina y aprovechamiento al máximo de la jornada, entre otros aportes.



Porque es casi imposible hallar en cuestiones económicas fenómenos aislados o logros independientes, y lo que hace prosperar a un taller, fábrica, empresa, o el modo eficaz y racional con que se gaste el dinero en una dependencia presupuestada, se tendría que revertir necesariamente en mejores condiciones de trabajo y en mayores ingresos para quienes allí laboran.



Y es a ese espíritu de faena mancomunada al que debemos aspirar, no para conseguirlo por espontaneidad ni mediante la creencia de que es suficiente la conciencia, sino mediante el establecimiento de métodos y sistemas de trabajo que favorezcan y aseguren que, pase lo que pase con un individuo o grupo de personas, podamos siempre como norma o tendencia natural, trabajar con mirada colectiva.



(Haciendo Radio)