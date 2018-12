Trabajo por Cuenta Propia, una cronología de preguntas y respuestas

El pasado 5 de diciembre se informó a través del Programa de la Mesa Redonda, nuevos cambios en la política aprobada para perfeccionar el trabajo por cuenta propia, que encuentran su expresión jurídica en las Resoluciones No. 24 del MTSS y No. 904 del MFP, publicadas en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 77.



Durante el proceso de capacitación a los TPCP, se obtuvieron nuevas experiencias e ideas que fueron evaluadas rigurosamente por el Gobierno y como resultado, se decidió aprobar la modificación de algunos aspectos aprobados en la política que así lo requieren, lo que demuestra una vez más la voluntad de reconocer a las formas de gestión no estatal en el proceso de actualización de nuestro modelo económico y de escuchar y evaluar los criterios de la población.



Conversamos con la Directora Nacional de Atención y Control del Trabajo por Cuenta Propia, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.



Restricciones eliminadas.

Se elimina la restricción de que las personas naturales puedan ser autorizadas a ejercer solo una de las actividades aprobadas, siempre que cumplan lo regulado para el ejercicio del trabajo por cuenta propia. Como principio fundamental el trabajador por cuenta propia tiene que participar cotidianamente en su actividad. Se elimina el límite de 50 capacidades para las actividades que así lo disponen. (Servicios gastronómico en Restaurantes, Servicios gastronómico en Cafeterías y Servicios de Bar y recreación) y en consecuencia la limitación del ejercicio de estas actividades en el mismo domicilio legal. El límite lo determina la capacidad del local y no requiere autorización de ninguna autoridad. En la actividad panadero dulcero se incluye la venta de bebidas no alcohólicas, incluyendo la cerveza. Esta actividad se ejercía a tenor de las actividades de las modalidades de alimentos. También se aprobaron modificaciones en cuanto a al saldo mínimo, los depósitos y transferencias en la cuenta bancaria fiscal, cuya información se ampliará por el MFP.

¿Habrá Retroceso en la política?



Las modificaciones realizadas a la política demuestran que no habrá ningún retroceso y que esta forma de gestión continuará desarrollándose, en un marco estricto de legalidad.



Tal como expresó el compañero Díaz Canel, no es un retroceso, ni una debilidad, cuando se escucha al pueblo.

No hay por qué creer que las rectificaciones son retrocesos, ni confundirlas con debilidades cuando se escucha al pueblo. Revolución es cambiar todo lo que deba ser cambiado. Ninguno de nosotros puede tanto como todos nosotros juntos. #SomosCuba #SomosContinuidad — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) December 7, 2018

¿Cuántos Trabajadores por Cuenta Propia existen en el país y el comportamiento de la nueva apertura?



Al cierre de noviembre están autorizados a ejercer el trabajo por cuenta propia 589 mil 116 personas, de ellas 171 mil 126 son jóvenes (29%) y 199 mil 886 mujeres (34%).



Hasta la fecha han acudido a las Direcciones de Trabajo municipales 7 mil 898 personas, de ellas el 31% a solicitar nuevas autorizaciones, fundamentalmente en las actividades que estaban limitadas (las actividades de alimentos y el arrendamiento de vivienda, habitaciones y espacios)



¿Cuántos tipos de Licencia se están otorgando y cuales están suspendida?



A partir del 7 de diciembre se comenzaron a otorgar autorizaciones en 26 actividades de las 27 que estaban suspendidas temporalmente, solo se mantiene el Programador de Equipos de Cómputo hasta que el MINCOM concluya la propuesta para el funcionamiento de esta actividad. Los trabajadores de estas actividades pueden continuar ejerciéndolas.



¿Las modificaciones permiten el pluriempleo, puede la persona que trabaje con el sector estatal ser Cuentapropista, lo establece así el Código del Trabajo?

Se ha reiterado que no debe existir diferencia entre lo dispuesto para el sector estatal y el no estatal y esta decisión se corresponde con el principio de pluriempleo reconocido en el Código de Trabajo.



Sobre este aspecto las entidades que emiten las autorizaciones tienen que hacer un análisis lógico de lo autorizado hasta la fecha y para las nuevas autorizaciones, bajo el principio establecido en la ley de que los trabajadores deben ejercer cotidianamente la actividad con los trabajadores que tenga contratados.



Si bien existen actividades que por su naturaleza pueden realizarse de forma simultánea, pues su ejercicio no interfiere con otra actividad, entre ellas Agente de telecomunicaciones; Arrendador de viviendas completas, y Arrendador de medios de transporte, o que pueden realizarse en otro espacio de tiempo, como en el caso del Trabajador contratado o de las actividades de talabartería y artesanía, hay casos que resultan ilógicos e inadmisibles.



En el alcance de la actividad Panadero – dulcero, se precisa que la persona autorizada elabora y expende pan, dulces, otros productos derivados de la harina y bebidas no alcohólicas, incluye la cerveza. Para la venta tiene que cumplir los requisitos establecidos por el MINCIN como rector de la gastronomía (dentro del local, no aceras y calles, no venta a menores y el horario a partir del cual se puede vender la cerveza).



¿Puede el arrendador de viviendas y habitaciones y espacios brindar servicio de alimentación, incluida la oferta de bebidas alcohólicas?



En el alcance de la actividad Arrendador de vivienda se precisa que el arrendamiento para hospedaje puede brindar el servicio de alimentación que incluye bebidas alcohólicas o no, para lo que se requiere licencia sanitaria.



¿El arrendador de espacios no tiene que ser el titular de la actividad que se ejerce, este lo que hace es arrendar el local a otro trabajador por cuenta propia (Ejemplo: peluquería)?



El arrendamiento de espacios es una actividad y la persona autorizada no tiene que ser titular, esta persona lo que hace es arrendarlo y solo debe cumplir lo establecido para el alquiler.



¿La figura Asistente para la atención educativa y el cuidado de niños qué requisitos debe cumplir?



En la Resolución No. 11 del 2018, en la sección de los trámites aparecen los documentos que debe presentar la persona interesada en ejercer esta actividad, entre los que se encuentran:

Escrito de solicitud. Licencia sanitaria. Solicitud para emplear trabajadores contratados y el proyecto de contrato de trabajo o documento equivalente, donde se precisen las cláusulas y condiciones acordadas.

En el alcance se precisa que deben cumplir las indicaciones establecidas por los Ministerios de Educación y de Salud Pública para esta actividad.



No hay límite de la cantidad total de niños a cuidar, el límite lo determina el local en correspondencia con la capacidad que tenga a razón de 2 m cuadros por niño; cada asistente puede atender hasta 6 niños, en el entendido de la titular y de los trabajadores que tenga contratados. Que es lo establecido también para el sector estatal.



¿Horarios de trabajo de ejercer la actividad?



Los establecimientos para la producción y prestación de servicios tienen establecido horarios de trabajo, que son los que refieren las normas jurídicas, que deben ser aprobados caso a caso por el Consejo de Administración Municipal.



Habrá algunos que cierren temprano y otros que se mantengan toda la noche, similar a los estatales. Lo que debe controlarse es que funcionen dentro de la legalidad.



¿Qué derechos y deberes tienen los TCP por el pago de la Seguridad Social?



Los TPCP que no sean sujetos del régimen general de seguridad social o de otro régimen especial, están obligados a afiliarse al régimen específico aprobado para esta actividad a tenor del DL 278/2010, que ofrece protección al trabajador por cuenta propia, en lo adelante trabajador, ante la vejez, la invalidez total temporal o permanente y, en caso de muerte a su familia, así como a la trabajadora en ocasión de la maternidad. Para tener derecho a estas prestaciones tiene que estar activo como contribuyente.



La ley establece que se pude ejercer más de una actividad, cumpliendo lo establecido para el trabajo por cuenta propia, específicamente el ejercicio cotidiano de la actividad con los trabajadores contratados.



Un ejemplo de actividades que pueden ejercerse en el mismo espacio de tiempo son: Agente de telecomunicaciones con actividades donde las personas permanecen en un lugar determinado, como por ejemplo las de alimentos, los vendedores o de artículos varios. Hay otros como los que arriendan la vivienda completa, un espacio o su transporte que pueden realizar otra actividad. Hay actividades que son de diferente naturaleza y pueden ejercerse en horarios diferentes.



¿Puede el Consejo de la Administración Municipal poner límites a los precios y tarifas sobre los productos y servicios de los TCP?



Los consejos de la administración provinciales y del MEIJ están facultados para para regular los precios y tarifas fijos o máximos sobre los productos y servicios que prestan los trabajadores por cuenta propia, cuando las circunstancias lo aconsejen y teniendo en cuenta las condiciones y características de cada territorio.



¿Hay actividades que serán evaluadas por un grupo multidisciplinario para aprobarse?



La autorización para el ejercicio de determinadas actividades se otorga previa evaluación y comprobación por un grupo multidisciplinario, presidido por un Vicepresidente del Consejo de la Administración que integra bajo su atención la organización y control del TPC, integrado por: representantes de las direcciones de Trabajo, Planificación Física, Salud Pública, ONAT, Ministerio de Turismo, y otros que se requieran, de acuerdo con la actividad objeto de evaluación.



La Función de este grupo es verificar que se cumplen los requerimientos para el ejercicio de la actividad. Sin exigir ningún trámite a terceros. No es una valoración subjetiva



¿La figura de Modista o sastre se está otorgando?



A partir del 7 de diciembre se comenzó a otorgar autorizaciones para esta actividad, al igual que el resto de las actividades que estaban limitadas, con excepción de las que se mantienen limitadas

Del Autor