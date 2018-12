Transcurre cuarto sábado consecutivo de protestas en Francia

Disturbios, disparos de gases lacrimógenos, enfrentamientos con la policía y cientos de detenidos marcaron este sábado a la capital de Francia, París, durante la cuarta protesta nacional del movimiento de los “chalecos amarillos” contra las políticas neoliberales del presidente, Emmanuel Macron.



Al grito de “¡Macron dimisión!”, los manifestantes intentaron avanzar hacia el Eliseo, el palacio presidencial, pero las fuerzas antidisturbios lanzaron gases lacrimógenos para hacerlos retroceder.

Paris: Police have clashed with demonstrators as anti-government protests turned violent again



