Transcurre primera huelga mundial feminista (+Fotos)

2018-03-08



Foto: Ferran Sendra



Una inédita huelga mundial feminista marca este año las celebraciones por el tradicional Día Internacional de la Mujer, una celebración que, por primera vez, pasará del simple alzar de la voz para reivindicar derechos y conseguir la igualdad real con los hombres a la acción práctica con un paro de labores que las incluye a todas, a las que tienen un empleo por el que reciben un salario, a las que faenan en su casa o en las de otros y a las que cuidan a niños, mayores o personas dependientes, a las de las ciudades, y a las de los pueblos, a las de todos los orígenes y las de todas las identidades.



La huelga mundial feminista que transcurre este jueves en más de 150 países tiene precisamente un carácter social, porque además de paros laborales en centros de trabajo y de estudios, incluye brazos cruzados en las tareas domésticas, en las compras de consumo, y en el soporte emocional, actividades de las que suelen encargarse ellas, un esfuerzo no siempre reconocido, invisible y silenciado.



Por eso, la protesta de hoy busca visibilizar, darle valor al trabajo aportado por las mujeres en un día normal, tanto en la casa, como en la economía o los servicios y dejar patente cómo el mundo no gira igual si ellas detienen sus labores.



El lema de la huelga mundial feminista de este jueves es precisamente: “Si nosotras paramos, se para el mundo”, un mensaje que hace trascender la protesta de este jueves, más allá del concepto clásico de paro laboral.



Otro rasgo distintivo de la protesta es que fue promovida y organizada por los movimientos feministas, y no por los sindicatos, aunque muchos de ellos la respaldan.





Foto: Ferran Sendra



En España, por ejemplo, la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género dio algunas ideas, como: Si eres padre, encárgate de tus hijas e hijos; si eres amigo, ofrécete de niñero; si eres compañero de trabajo, facilita que tus compañeras vayan a la huelga; si eres empresario, no descuentes el día ni tomes represalias; si eres estudiante, apoya a tus compañeras acompañándolas en la huelga o facilitándoles los apuntes del día; si eres profesor, no pases lista y si vives con una mujer, asume las tareas domésticas y reparte equitativamente las mismas todo el año.



En el plano general reivindicativo, la huelgan mundial femenina de este jueves exigirá a los gobiernos medidas para erradicar la violencia machista, la desigualdad salarial, la precariedad laboral, los obstáculos para alcanzar cargos de dirección, y la feminización de la pobreza, al tiempo que reclamará la corresponsabilidad familiar y el derecho al aborto.



Los reportes de prensa destacan ya que millones de mujeres en todo el Mundo se han sumado este ocho de marzo a una movilización sin precedentes.







(Noticiero Nacional de Radio)