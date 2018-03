Transcurre segundo día de demanda marítima de boliviana en La Haya

2018-03-20 07:33:53 / web@radiorebelde.icrt.cu

La Haya es sede hoy del segundo día de las audiencias orales de la demanda boliviana contra Chile, para que este negocie de buena fe el pedido de una salida soberana al mar. La fase oral de la querella interpuesta por Bolivia en Dos Mil 13, comenzó la víspera con la intervención del agente de esa nación, Eduardo Rodríguez. (Prensa Latina)



Alertan migración de 140 millones de personas a causa del clima



Telesur indica que un nuevo informe del Banco Mundial reveló que para el 2 050 más de 140 millones de personas se verán obligadas a migrar dentro de sus países, lo que ocasionará una crisis humanitaria que afectará gravemente el desarrollo de esas regiones. El informe contempla que mediante acciones acordadas por los Estados que contemplen el alcance mundial en pro de reducir las emisiones de gases con efecto invernadero la cifra de más de 140 millones de personas podría reducirse hasta un 80 por ciento.



Rechaza Venezuela ataque económico de Estados Unidos contra el Petro



Es noticia también en esta jornada que el Gobierno de Venezuela rechazó las nuevas sanciones de Estados Unidos contra la nación suramericana, en las que prohibió a sus ciudadanos hacer transacciones a través de la criptomoneda el Petro. El presidente venezolano emitió un comunicado para rechazar la prohibición de EE.UU. a que sus ciudadanos realicen transacciones a través de la criptomoneda venezolana.



Pide Irán no vincular programa de misiles y acuerdo nuclear



El presidente del Parlamento iraní, Ali Lariyani, reiteró este lunes que no se debe vincular el acuerdo nuclear y el programa defensivo de misiles de su país. Según refiere Telesur, Lariyani explicó que se siente preocupado por el programa defensivo de misiles de su nación porque no tienen una tecnología actualizada.



Instan a países de la UA a ratificar Área de Libre Comercio



La Unión Africana resaltó hoy el llamado del presidente de su Comisión, Moussa Faki Mahamat, a los países de la región para ratificar e implementar el Área de Libre Comercio, viéndole como potenciador del crecimiento económico del continente. El llamado durante la XVIII Sesión Extraordinaria del Consejo de Ministros de la Unión Africana en Kigali, Ruanda.



Asesinan a líder comunitario en Quibdó, Colombia



Durante el fin de semana fue asesinado Juan Mena, líder comunitario de la zona norte de Quibdó, capital de Chocó en Colombia. Según vecinos de la comunidad Mena, como parte de su rol de líder y comerciante, se opuso a pagar la vacuna que le exigían los grupos armados que hacen presencia en el sector. Esta versión de los hechos no ha sido corroborada por las autoridades.



