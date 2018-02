¿Trap o trampa?: Anatomía de La Mala Hora (+Videos)





Casi al unísono comenzaron García Márquez y algunos raperos estadounidenses la escritura del Amor y otros demonios y la fusión del hip hop con la música electrónica, respectivamente. Fue en la década de 1990.



Por aquellas fechas asumió el Gabo demonios de la cultura y el imaginario popular inherentes al universo de pasiones que amerita una historia como la de Sierva María de Todos los Ángeles y Cayetano de Laura. Paralelo un demonio de nuevo tipo establecía sus simientes en la norteña ciudad de Atlanta; un subgénero musical al cual sus primeros cultores bautizaron con el nombre de “Trap”.



El vocablo “Trap” es un anglicismo que alude al lugar donde se venden drogas ilegalmente, e incluso el propio acto de venderlas.



El género usa sintetizadores, cajas rítmicas, sub-graves y modos armónicos menores para proyectar una estética oscura y triste; elementos que en un primer momento se convirtieron en el sonido de firma y la sensación de este tipo de música.



Pero, como casi todo lo que se produce en la patria de Lincoln, el Trap no demoró mucho en vulnerar las fronteras de los Estados Unidos de América. Gradualmente una versión del género fue invadiendo el mercado latino, al punto hacer metástasis en la región gracias a una generación de artistas urbanos de Puerto Rico, Colombia, República Dominicana y Venezuela, entre los que figuran Anuel AA, Bad Bunny, Ozuna, Lary Over, Anonimus, Noriel, Bryant Myers, Brytiago, Almighty...







A Cuba llegó como antes hizo el reggaetón: sutil, escurridizo… alternativo. Sin embargo, se legitima hoy desde las habituales bocinas callejeras, en el transporte público, las fiestas del barrio, los hogares y las escuelas.



Expertos en música urbana coinciden al manifestar que las letras del trap no intentan dar ningún mensaje, solo narran lo que viven algunas personas en los guetos (barrios habitados por personas que tienen un mismo origen o condición), como el tráfico de drogas, riñas, armas, sexo, fiestas, excesos, dinero, marginalidad y decadencia.



Su fórmula, de ahí el símil con el que comienza este trabajo, es la del discurso abyecto, agresivo y procaz; la misma que según Descemer Bueno hará de ese género y el reguetón romántico el futuro de la música latina.



Bad Bunny, por ejemplo, se ha vuelto popular en Cuba con letras al estilo de “Soy peor”: “Ahora tengo otras que me lo hacen mejor, si antes yo era un hijue’puta ahora soy peor, hoy se bebe, hoy se sale, ser bueno y fiel ya de nada vale, tirando billetes adentro del putero, pa’l carajo el amor verdadero, yo sólo pienso en hacer dinero.







En tanto, el reguetonero y neo exponente del Trap latino, Maluma, va dejando su impronta con piezas como “4 Babies”: Estoy enamorao de cuatro babies/ Siempre me dan lo que quiero/ chingan cuando yo les digo/ ninguna me pone pero.



El Trap identifica el éxito del gánster del siglo XXI, es la voz de las calles, la banda sonora de lo pernicioso… el sonido del consumo por antonomasia. Sus letras promueven el sexo desprotegido, la violencia física y simbólica, pasando casi siempre por remembranzas del consumo de drogas, expresados de forma soez y explícitamente pornográfica. Cabe acotar que consagrados artistas de la industria musical como Shakira y Enrique Iglesias se han sumado a la nociva tendencia de cultivarlo.







Cerrando el círculo sin medias tintas, un concierto realizado por Bad Bunny en Santiago de Chile terminó con varias víctimas fatales y decenas de heridos luego de que se produjera un atropello dentro y fuera del recinto dispuesto para el evento.



En fin, el trap y la mecánica del entretenimiento son demonios establecidos en Cuba y América Latina; resta ver si “La mala hora” alcance al Reggaetón y el “Conejo Malo” y sus colegas se empoderan.



Solo entonces, el género y sus trampas nos habrán jugado una mala pasada. Solo entonces volveré a escribir alguna increíble y triste historia de Amor y Trap en tiempos del cólera.



