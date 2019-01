Tratará premier británica de forjar un nuevo consenso en el Parlamento

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, tratará de forjar un consenso en el Parlamento sobre un plan alternativo para la salida del país de la Unión Europea, después de que ese proceso de divorcio se sumiera en el caos, por el aplastante rechazo de los diputados al pacto negociado por la mandataria con el bloque.



A solo diez semanas de la fecha prevista para que entre en vigor el BREXIT, el 29 de marzo, y un día después de sufrir la peor derrota parlamentaria de un Gobierno británico en los tiempos modernos, May tiene de plazo hasta el lunes para presentar una nueva propuesta.



Después de que los diputados del Parlamento, incluidos rebeldes conservadores, votaran contra el pacto negociado por May con la Unión Europea, la líder británica tiene ante sí una dura elección o decantarse por una ruptura drástica sin un acuerdo sobre la relación futura con la Unión Europea, o intentar una salida más suave.



Además, May tiene otro desafío por delante, el planteado por legisladores tanto del gobierno como de la oposición, quienes están intentando arrebatarle el control del proceso, conocido como BREXIT, para que los diputados puedan planificarlo directamente.



No obstante, sin una mayoría clara para una alternativa concreta de BREXIT, existe una posibilidad cada vez mayor de que May pueda intentar demorar la fecha tope para la salida del país del bloque, el 29 de marzo, mientras los políticos trabajan en un nuevo plan, o incluso convocando un nuevo referéndum sobre la permanencia en el bloque.



Aunque algunos líderes europeos y muchos parlamentarios británicos han sugerido que el Reino Unido podría querer cambiar de opinión y mantenerse dentro de la comunidad, a los líderes de la nación anglosajona les preocupa la acogida que tal decisión tendría entre los 17 coma cuatro millones de personas que votaron a favor de dejar el bloque.

La propia May ha dicho que sería catastrófico para la democracia británica que no se cumpla el mandato popular del referéndum de junio del 2016, cuando un 52 por ciento de los ciudadanos voto a favor del BREXIT, mientras que un 48 por ciento lo hizo en contra.



El principal partido de oposición, el Laborista, sostiene que su objetivo es llegar al poder y negociar un Brexit en mejores condiciones.



Sin embargo, un total de 71 legisladores y trece eurodiputados laboristas pidieron hoy a su líder, Jeremy Corbyn, que apoye una segunda consulta popular sobre el BREXIT.



Esos parlamentarios consideran irrealista la línea mantenida por Corbyn de renegociar con la Unión Europea un tratado del Brexit, advirtieron que el Reino Unido afronta un momento de "crisis nacional y señalan que la opinión de muchas personas ha cambiado desde que un 52 por ciento frente al 48 por ciento de los británicos apoyó salir de la Unión Europea.



Lo cierto es que el Reino Unido está paralizado por la crisis política más profunda en medio siglo, ante el desencuentro de sus diputados sobre cómo salir del proyecto europeo al que se unió en 1973, o incluso sobre si se sale finalmente.



El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, consideró que no quedaba mucho tiempo para encontrar una solución para el Brexit y que el tiempo para jugar se ha terminado.



El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, estimó que un Brexit desordenado era más probable, mientras que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, sugirió que el Reino Unido analizará ahora revertir su salida del bloque.







(Noticiero Nacional de Radio)