Treinta y cuatro Tiendas Caribe garantizan la venta en MLC





A pesar de las medidas para evitar la COVID-19, la red de tiendas Caribe mantienen la venta de equipos electrodomésticos de alta gama en Moneda Libremente Convertible a través de una red de 34 tiendas en todo el país.



La Jefa del Departamento Comercial de Tiendas Caribe, Yamile Ávarez Tejo, explicó que desde el 28 de octubre se iniciaron las ventas de equipos electrodomésticos de alta gama en MLC en una red seleccionada que fue creciendo de forma gradual; y hasta la fecha existe una red de 34 tiendas, de ellas 7 en La Habana, 3 en Pinar del Río, 3 en Artemisa, 2 en Mayabeque, 3 en Matanzas, 2 en Ciego de Avila, 2 en Holguín, 2 en Granma, 3 en Santiago de Cuba y una en las provincias restantes, incluyendo la Isla de la Juventud, manteniendo como proyección de crecimiento abarcar otros municipios importantes en cada provincia, en la medida que se logre estabilizar los aseguramientos.



La funcionaria precisó que en lo que resta de mes se pondrán en marcha 3 nuevas tiendas, 1 en el municipio Gibara, 1 en el municipio Banes en Holguín y 1 en Cabaiguán, Sancti Spíritus.



En paralelo, también se han impulsado las ventas de los productos aprobados en MLC, utilizando las variantes del comercio electrónico con una pasarela de pago internacional a través de 9 tiendas virtuales que posee la Cadena y que brindan este servicio en Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba. “Con ello se han generado solicitudes de más de 40 países y en esta misma semana habilitaremos este servicio en la Isla de la Juventud”.



Al referirse al servicio de la garantía comercial, aclaró que se mantienen los términos vigentes para cada línea de equipos y no se establecen diferencias entre MLC y CUC; el servicio continúa con un carácter nacional.



Teniendo en cuenta la premura con la que se contrataron y arribaron al país los nuevos equipos -en un principio no se habían recibido los pedidos de piezas-, es que se dispuso la reposición del bien de forma inmediata y se crearon reservas de equipos en almacenes y talleres para ello. Aunque de contar con las piezas, se mantiene que la primera opción es la reparación.



Además, se coordinan los seminarios con los proveedores para la preparación del personal técnico y los vendedores sobre todo en los equipos novedosos.



Como una mejora que se incorporó en este servicio y que agiliza la venta, es que se simplificó la documentación requerida para la garantía y propiedad, y por tanto el llenado de los documentos es mucho más rápido y con la consecuente disminución en gastos de impresión.



Todos los talleres tomaron las medidas organizativas y de control que permiten la atención adecuada a los clientes sin distinción entre CUC y MLC.



Nunca el cliente quedará desprotegido ante la no posibilidad de reparar o reponer el bien, se procede a la devolución de efectivo que siempre será reintegrado a su tarjeta, lo que ocurre en minutos. pues la operación se hace en el propio terminal del punto de venta.



Todos los equipos se someten a diagnóstico técnico en laboratorios autorizados en Cuba y se comprueban aspectos de eficiencia energética, seguridad eléctrica y tropicalización a partir de lo normado por el Ministerio de Energía, y con ello se asegura en gran medida que el equipo posea la calidad tecnológica.



Hasta el momento, la calidad de los equipos que se han estado comercializando ha sido aceptable, con mínimo índice de fallo. En el caso de las motos, se ha demostrado que la causa fundamental de los fallos que han presentado ha sido debido al ensamblaje, pero en estos momentos se crean condiciones para que se minimicen estos riesgos de fallas, que tienen que ver con la preparación del personal de venta y de los técnicos, fundamentalmente, y en La Habana se está habilitando un nuevo espacio en la antigua nave de almacén en la calle Subirana de Centro Habana, tienda-taller “MI MOTO”, para especializarlo en la venta de motos, partes, piezas y accesorios, además de poder tener las condiciones necesarias para ensamblar la moto y venderla lista con la carga requerida.



La funcionaria aseguró que, hasta la fecha, la industria se ha insertado, pero de forma incipiente; “no obstante, ya hemos tenido experiencias con las motos y bicicletas eléctricas producidas en la Fábrica Minerva en Villa Clara, habiéndose entregado alrededor de 100 equipos, con la ventaja que ya se encuentran ensamblados, pero existe un contrato por 3000 anual, nuestros talleres respaldan la garantía de las mismas y han tenido buena aceptación”.

Recientemente adquirimos de la industria 500 split de 1 ton que salen a la venta en 335 usd con la marca Wesling y 500 TV de 43 pulgadas híbridos de la marca ATEC que salen a la venta en 415 USD; la garantía de ambos será asumida por los talleres de COPEXTEL y los precios están en correspondencia con los de sus similares en el mercado. Por supuesto la Empresa hace el pago a la industria en MLC para que puedan mantener y crecer su capital de trabajo





Sobre el proceso de importación por personas naturales la especialista destacó que el objetivo fundamental es poder garantizar a un pequeño sector de la población necesidades muy específicas y con bondades o prestaciones diferentes y que no se pueden cubrir hoy con las mercancías que se operan por los diferentes canales minoristas.



También existe un nomenclador aprobado como una primera intención, pero que pudiera irse ampliando a medida que se vayan identificando demandas que respondan al objetivo anterior.



De las líneas de productos aprobados para ofertar en el servicio de importación, la cadena comenzará a trabajar con:

Ferretería pesada, materiales de construcción, sistemas constructivos, herramientas eléctricas especializadas y profesionales para diferentes trabajos constructivos, escaleras, andamios.

Cajas de seguridad

Equipamiento gastronómico de uso profesional, sus insumos o utensilios asociados al equipamiento e insumos y utensilios asociados a estos equipos.

Equipamiento para lavanderías, tintorerías

Equipamiento y sus accesorios de limpieza profesional.Equipamientos para peluquerías y barberías

Cámaras de congelación y mantenimiento.

Partes y piezas para clima y refrigeración de alta gama

Sistemas de clima y refrigeración profesional

Triciclos sin motor

Tejidos de polilona y de PVC para fabricación de toldos y otros trabajos de tapicería.

Para garantizar este servicio ya está habilitada una Oficina Comercial de atención a clientes, ubicada en la calle 0 entre 3ra y 3ra a, Miramar, que comenzó el día 16 de marzo en el horario de 9.00 am a 1.00pm. En esta se encontrará un personal preparado para atender sus requerimientos, orientarle, presentarle las ofertas y tramitar la contratación y entrega del bien solicitado. Es necesario precisar que estas ventas se realizan bajo la misma modalidad de pago mediante tarjetas magnéticas con respaldo en MLC. En una primera etapa se garantizará el servicio en La Habana y en la medida que se creen las condiciones se ampliará el servicio a otros territorios.

