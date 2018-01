Tres galanes al desnudo (+Fotos y video)





La Habana, Cuba.- Este puede resultar un divertido comentario.



Supimos que el joven Jorge Molina, uno de los protagonistas de “Últimos días en La Habana” (2016), dirigido por Fernando Pérez, no se hallaba con valor para aparecer desnudo en una de las escenas de la galardonada cinta, teniendo en cuenta que era su primera película.







Sus compañeros de reparto, los consagrados, Patricio Wood y Jorge Martínez, le contaron lo siguiente: Patricio tuvo que aparecer sin ropa en la escena que toma un baño en el filme “El brigadista” (1977), bajo la dirección de Octavio Cortázar, que también era su primera aparición en pantalla, y la película se ha convertido en un clásico de nuestro cine.



Por otro lado Jorge Martínez, también en su primer largometraje, debió mostrar algo de sus partes íntimas durante el rodaje de “La bella del Alhambra” (1989), con la conducción de Enrique Pineda Barnet. No tengo que decir que este último es uno de los largometrajes más queridos del público cubano.







Los desnudos artísticos en el cine han de ser justificados, como en estos tres casos, para no dañar la carrera de los actores o actrices, ni las pupilas de quienes de buena fe desean disfrutar de un buen filme.



Disfrute el trailer de la película "Últimos días en La Habana":

Del Autor