Tres que parecen 6, y de noche…una multitud

Matanzas, Cuba.- La joven jagüeyense Malena González Rizo inició el año con un interesante récord de reproducción: tres bellos bebés, dos hembras y un varón. La conmoción fue mayor porque como tenía programada la cesárea para el ocho de enero, su día de cumpleaños, rompió la fuente 24 horas antes y de esa forma llegaron a la vida: Milena, Milene y Yaser.



Sin embargo, por haberse convertido la “sombra” de su primer ultrasonido, que ya confirmaba dos criaturas a las ocho semanas de embarazo, en otro bebé, fue ingresada en un hogar materno yumurino para llevar a buen término el embarazo múltiple.





De esa forma, Malena se alojó durante cinco meses en lo más alto de la ciudad yumurina, con una vista preciosa de la bahía y el natural corre-corre de la familia para alistar tres cunitas, el ajuar y todos los preparativos de una familia que de dos, en apenas nueve meses, sumarían cinco.



-¿Te imaginas que todos quieran estudiar en la universidad? Nos pregunta la mamá de 32 años de edad, trabajadora de la empresa de Cítricos Victoria de Girón, esposa de Yasiel Marrero Trimiño.



- Yo vivo con mi mamá y ahora estamos calculando cómo organizar tres cunas en nuestra habitación que es de tres metros por cuatro y cuando digan a crecer…



-Sabes, Malena, que los partos de trillizos son poco común.



-Es cierto, desde que tengo uso de razón, creo, soy la primera mamá de mi ciudad con ese premio. Lo que sucede es que me atendía por infertilidad en Jagüey Grande, porque durante siete meses no me embarazaba y con tan solo usar CLOMIFENO, en una sola oportunidad…y ya ves, nada de inseminación artificial.





-¿Cómo te las arreglas para amamantarlos?



- Por orden de demanda. El primero que se despierta lo alimento y luego el otro y el otro…



-¿Y si se ponen de acuerdo, todos juntos?



-Pues ya te puedes imaginar: tetica uno, tetica dos y cómo no tengo tres pues alguien me ayuda con la leche maternizada que primero deben ingerir antes de darle el pecho. Saca en cuenta que entre la fórmula, lactar, sacar los gases y acomodarlo demoro no menos de 20 minutos. Luego el otro y el otro.



-A veces, ya casi termino y me dan una tregua de 20 ó 40 minutos. Si me ayudan - que es casi siempre- me dan una tregua mayor…pero muy feliz. Milena es muy golosa y de veras que se “pega”.

- ¿Te imaginas el regreso a casa?



-Tengo que esperar un tiempo más porque aunque mis hijos van ganando en peso diariamente, a dos de ellos le faltan casi 700 gramos por aumentar. Pero van muy bien, saludables y evolucionando muy bien. Milena nació con 2 mil 200 gramos, y Mileny y Yasel con mil 750. Pero la glotona Mileny ya pesa 2 mil 400 gramos, el varoncito mil 850 y la hermanita mil 750. En esta semana han aumentado como cien gramos.



-¿Entonces, cierras el pedido?



-Oiga, son tres y los siento como seis y de noche, son una multitud. Sí, ya sobrecumplí el plan.

Del Autor