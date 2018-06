Tribunal de EEUU ordena que se reúnan familias de inmigrantes

Un tribunal de San Diego, en el suroeste de Estados Unidos, ordenó la noche del martes la reunificación de las familias de inmigrantes separados por la policía migratoria, denunciando así la política de tolerancia cero impuesta por el gobierno de Donald Trump. A no ser que representen un peligro para sus niños, los padres deben de ser reunidos con sus hijos en un plazo de dos semanas para los menores de cinco años y en menos de 30 días para los otros niños, según dictamina la sentencia judicial. El fallo demanda además al gobierno federal que haga frente a las caóticas circunstancias que creadas. La demanda fue presentada por la Asociación de Derechos Cívicos en nombre de migrantes anónimos contra la policía de inmigración, a la cual el juez Dana Sabraw le exige asimismo 'hacer todo para facilitar la comunicación' entre las familias separadas. La Asociación de Derechos Cívicos celebró en un comunicado y en Twitter la decisión judicial a la que calificó como una 'enorme victoria para los padres y los niños que pensaban que nunca iban a volver a verse', añadiendo que 'va a haber lágrimas de alegría en los centros de detención en varias partes del país'. Desde mayo pasado, los procesamientos sistemáticos iniciados contra los padres que cruzan la frontera con sus hijos condujeron a la separación de más de 2.300 menores, generando críticas en Estados Unidos y en el exterior.



Reconstruye el Gobierno nicaragüense los municipios dañados por los grupos violentos



El Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom) informó que los 78 municipios de Nicaragua que fueron afectados directamente por actos vandálicos de grupos violentos vinculados a la oposición se encuentran en funcionamiento y se trabaja en su reconstrucción, publicó Telesur. A pesar de toda la destrucción, de todas las amenazas que han sufrido las diferentes municipalidades del país podemos decir que la mayoría están funcionando, están desarrollando las labores que tienen competencia, dijo la directora ejecutiva del Inifom, Guiomar Irías. El proceso de reconstrucción ya se inició la limpieza pública, la rehabilitación de calles y caminos de los municipios que fueron destruidos, habilitando la circulación de vehículos y personas, así como también, la instalación de servicios. Al respecto, la vicepresidenta de Nicaragua Rosario Murillo señaló, estamos trabajando duro con nuestro pueblo para recuperar el derecho a la seguridad y a la paz, ese es el deber del Estado nicaragüense, el Comandante Daniel Ortega está comprometido con ese deber. Las ciudades de Nicaragua más dañadas por los focos de violencia han sido Managua, Masaya, León, Nagarote y Matagalpa. Los daños ocasionados incluyen la destrucción de calles, caminos, carreteras, adoquinados, bibliotecas, parques, canchas multiusos, centros de salud, estadios, casas comunales, centros tecnológicos, casas maternas, museos comunitarios, saqueo de instituciones, quema de edificios y de maquinaria.



Barco de ONG no tiene permiso para entrar en Malta con migrantes



A pesar de la anunciada disposición de Malta a recibir el barco de la ONG alemana Mission Lifeline con unos 230 inmigrantes a bordo, la nave prosigue hoy a la espera de la autorización para atracar. En un mensaje difundido esta madrugada mediante la red social Twitter, la tripulación del Lifeline informó que no tenía permiso para entrar en Malta y recordó que están bloqueados desde hace cinco días con casi 250 personas a bordo porque nadie nos ofrece un refugio seguro. En un comunicado emitido la víspera, tras una reunión privada sostenida la noche anterior aquí con el presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, anunció que Italia recibiría parte de los inmigrantes a bordo de la embarcación, la cual atracaría en Malta. Conte se refirió a una conversación telefónica sostenida con su homólogo maltés, Joseph Muscat, con quien acordó que la embarcación será sometida a investigación para identificar su nacionalidad real y el respeto a las reglas del derecho internacional por parte de la tripulación. Asimismo explicó que a tono “con el principio cardinal de nuestra propuesta sobre inmigración, según el cual quien desembarca sobre las cosas italianas, españolas, griegas o maltesas, desembarca en Europa”, Italia acogerá parte de los migrantes a bordo de la nave, con la esperanza de que otros países europeos hagan lo mismo.



Comienza último ciclo de huelga contra reforma ferroviaria en Francia



La huelga contra la reforma ferroviaria en Francia comienza hoy su último ciclo luego de tres meses de movilización sindical dirigida a rechazar los cambios en el sector impulsados por el gobierno. Prensa Latina explica que como sucedió desde el inicio del movimiento, el ciclo se extenderá por dos jornadas en las cuales el tráfico estará perturbado a causa del paro de los trabajadores. De acuerdo con la previsiones de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF), este miércoles circularán cuatro de cada cinco trenes de alta velocidad, tres de cada cinco inter-ciudad, tres de cada cinco trenes regionales y dos de cada tres trenes de la región parisina. En cuanto a las conexiones internacionales, está previsto un tráfico casi normal con nueve viajes de cada 10.



Neutraliza ejército sirio ataques de suicidas en sur del país



Tropas sirias neutralizaron en las afueras de la ciudad de Deraa, situada a unos 100 kilómetros de esta capital, oleadas de ataques de terroristas suicidas contra sus posiciones, informó hoy el Ministerio de Defensa. De acuerdo con ese organismo militar, las persistentes embestidas por agrupaciones extremistas, dirigidas por el Frente al-Nusra, en el sur del país, y en particular en la provincia de Deraa, persiguen desestabilizar esa zona. Esa institución oficial indicó que los ataques de las formaciones radicales con decenas de coches bombas contra el Ejército tienen como objetivo además impedir que se logren reconciliaciones locales, política trazada por el gobierno de este país árabe. De acuerdo con el informe, tras las acciones de los terroristas, las fuerzas leales a Damasco respondieron con fuego de armas pesadas antiblindados y abatieron a decenas de elementos suicidas.



